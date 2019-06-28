Детали ОТ “СЛУГИ НАРОДА” В КИЕВЕ БАЛЛОТИРУЕТСЯ ЛЮБОВНИЦА ОЛИГАРХА ХМЕЛЬНИЦКОГО

2019-06-28 18:05 147

В самом элитном - центральном районе столицы от президентской партии “Слуга народа” на выборах в Верховную Раду баллотируется 37-летняя жительница Днепра, глава общественной организации Анна Пуртова.

Более чем странный выбор команды президента кажется нелогичным. Ведь противостоять молодой женщине на 221-м избирательном округе будут мастодонты украинской политики. Во-первых, это бывший вице-премьер Роман Бессмертный, который начинал свою карьеру еще во времена Леонида Кучмы. Во-вторых, это Леонид Емец - примажоренный сын покойного народного депутата Александра Емца, который окучивал этот округ еще на выборах в далеком 1990-м году.

В-третьих, это Михаил Терентьев - протеже главного решалы в КМДА по вопросам незаконного землеотвода Вадима Столара и по совместительству - директор коммунального предприятия “Инженерный центр”. Через его серые схемы прокручиваются многомиллионные суммы, которые столичные власти выделяют на ремонт школ, дорог, мостов, коллекторов и других городских коммуникаций.

Попытать счастья в условиях такой жесточайшей конкуренции руководство “Слуги народа” делегировало никому не известную Анну Пуртову. На первый взгляд, округ банально слили под кого-то из указанной выше тройки. Однако это не совсем так.

По данным наших источников, олигарх Василий Хмельницкий лично пролоббировал выдвижение Пуртовой под обязательства взять на себя все финансирование ее избирательной кампании. Поговаривают, что незамужнюю Анну связывают с Хмельницким самые теплые романтические отношения. Как это поможет президентской партии сформировать однопартийное большинство в будущей Верховной Раде - остается большой загадкой.

Понятно, что финансовый ресурс Хмельницкого - весомый аргумент для победы. Однако просто залить самый избалованный столичный округ деньгами и засыпать гречкой уже не выйдет. Посмотрим, что сможет предъявить оппонентам любовница влиятельного бизнесмена.