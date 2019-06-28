Детали ОТ “СЛУГИ НАРОДА” В КИЕВЕ БАЛЛОТИРУЕТСЯ ЛЮБОВНИЦА ОЛИГАРХА ХМЕЛЬНИЦКОГО

2019-06-28 18:05 147

 

В самом элитном - центральном районе столицы от президентской партии “Слуга народа” на выборах в Верховную Раду баллотируется 37-летняя жительница Днепра, глава общественной организации Анна Пуртова.

Более чем странный выбор команды президента кажется нелогичным. Ведь противостоять молодой женщине на 221-м избирательном округе будут мастодонты украинской политики. Во-первых, это бывший вице-премьер Роман Бессмертный, который начинал свою карьеру еще во времена Леонида Кучмы. Во-вторых, это Леонид Емец - примажоренный сын покойного народного депутата Александра Емца, который окучивал этот округ еще на выборах в далеком 1990-м году.

В-третьих, это Михаил Терентьев - протеже главного решалы в КМДА по вопросам незаконного землеотвода Вадима Столара и по совместительству - директор коммунального предприятия “Инженерный центр”. Через его серые схемы прокручиваются многомиллионные суммы, которые столичные власти выделяют на ремонт школ, дорог, мостов, коллекторов и других городских коммуникаций.

Попытать счастья в условиях такой жесточайшей конкуренции руководство “Слуги народа” делегировало никому не известную Анну Пуртову. На первый взгляд, округ банально слили под кого-то из указанной выше тройки. Однако это не совсем так.

По данным наших источников, олигарх Василий Хмельницкий лично пролоббировал выдвижение Пуртовой под обязательства взять на себя все финансирование ее избирательной кампании. Поговаривают, что незамужнюю Анну связывают с Хмельницким самые теплые романтические отношения. Как это поможет президентской партии сформировать однопартийное большинство в будущей Верховной Раде - остается большой загадкой.

Понятно, что финансовый ресурс Хмельницкого - весомый аргумент для победы. Однако просто залить самый избалованный столичный округ деньгами и засыпать гречкой уже не выйдет. Посмотрим, что сможет предъявить оппонентам любовница влиятельного бизнесмена.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-06-28 09:39 575977

фото + видео Последствия непогоды в Киеве: деревьями завалило 15 авто, двух человек госпитализировали

2019-06-27 17:30 537

КАРТА Прогноз погоды: В Украину идут грозовые ливни, по ночам будет прохладно

2019-06-27 13:12 477

фото В Киеве у злостного должника конфисковали и пустили с молотка яхту

2019-06-26 11:42 351

Еще новости в разделе "Детали"

ОТ “СЛУГИ НАРОДА” В КИЕВЕ БАЛЛОТИРУЕТСЯ ЛЮБОВНИЦА ОЛИГАРХА ХМЕЛЬНИЦКОГО

2019-06-28 18:05 147

Свежая социология: Оппозиционный блок уже проходит в Раду

2019-06-28 11:05 3555

Экс-депутат Климец в сговоре со спонсорами ДНР проворачивает схемы с рейдерским захватом крупной недвижимости

2019-06-27 19:40 651

Военную приемку Минобороны уличили в фальсификации сертификатов летного состояния

2019-06-26 18:45 699
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

ОТ “СЛУГИ НАРОДА” В КИЕВЕ БАЛЛОТИРУЕТСЯ ЛЮБОВНИЦА ОЛИГАРХА ХМЕЛЬНИЦКОГО 2019-06-28 18:05 147
Свежая социология: Оппозиционный блок уже проходит в Раду 2019-06-28 11:05 3555
Экс-депутат Климец в сговоре со спонсорами ДНР проворачивает схемы с рейдерским захватом крупной недвижимости 2019-06-27 19:40 651
Военную приемку Минобороны уличили в фальсификации сертификатов летного состояния 2019-06-26 18:45 699

Лента

фото 18:33 Dior и Bvlgari жестко наказали модель Беллу Хадид за фото с флагом ОАЭ
18:05 ОТ “СЛУГИ НАРОДА” В КИЕВЕ БАЛЛОТИРУЕТСЯ ЛЮБОВНИЦА ОЛИГАРХА ХМЕЛЬНИЦКОГО
17:28 У Зеленского заявили, что изменят Конституцию Украины в течение года
фото 16:32 Ударный защитник сборной Караваев подписал контракт с Динамо
15:29 Осужденному в США политтехнологу Манафорту выдвинули новые обвинения
14:45 Зурабу Аласании вернули должность - НОТУ отменил собственное решение
14:16 Двойников и сменивших фамилию к выборам не допустят - ЦИК ввел новые запреты
13:42 Зеленский записал видеообращение ко Дню Конституции и запустил флешмоб
13:15 Сенат США принял волевое решение по военной помощи Украине
12:43 Укрзализныця назначила дополнительные поезда на День Конституции