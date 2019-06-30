Украина Мать убийцы Даши Лукьяненко знала о преступлении: неожиданные данные полиграфа

2019-06-30 10:13 120

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова знала о преступлении еще до задержания сына.

Об этом говорится в программе "Говорит Украина". Эксперты передачи трижды проводили женщине тестирование на полиграфе, чтобы исключить посторонние факторы.

"На вопросах о том, знала ли она, что это преступление совершил ее сын до того момента, когда полиция нашла тело девочки, у мамы постоянно возникало реагирования, которое указывает на то, что она скрывает эту информацию и что этот момент она знала... Она знала о том, что эти действия совершил ее сын", – сообщил эксперт, проводивший проверку.

Однако, он подчеркнул, что женщина, согласно данным полиграфа, никак не отреагировала на вопросы о том, каким именно образом узнала о преступлении.

Эксперт предположил, что мать Тарасова просто подозревала сына в совершении убийства.

При этом указывается, что брат задержанного отвечал на те же вопросы, находясь подключенным к детектору лжи. Эксперты отметили, что он вел себя очень спокойно и действительно не знал об убийстве.

Таким же был результат проверки отца подозреваемого. Тест подтвердил, что он узнал о совершенном преступлении на роботе (рынке) от соседки по контейнеру.

Отметим, в эфире этой программы выяснилось, что родители Николая Тарасова не раз допускали грубые выражения в отношении своих детей, называли их "сволочью" и "скотом" и часто били.