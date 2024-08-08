ВОЙНА В Украине Необновление военных данных: когда начнут штрафовать уклонистов

2024-08-08 19:15

 

Сейчас штрафы налагаются на тех военнообязанных, которые непосредственно приходят в ТЦК.

Уже в конце сентября ТЦК могут начать отправлять штрафы военнообязанным, которые нарушили законодательство и не обновили свои военно-учетные данные в срок.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире "Еспресо".

Он отметил, что каждый гражданин Украины должен выполнять требования действующего законодательства, а потому обязательно следовало в течение двух месяцев обратиться в ТЦК.

"Каждый военнообязанный гражданин Украины должен это сделать, а не ждать до последних дней. Многие не хотят быть мобилизованными. Но нужно понимать, что наша страна находится в состоянии войны. Сейчас никто штрафы не будет отправлять домой. Штрафы начнут поступать в конце сентября. В частности., речь идет о штрафах, которые будут поступать военнообязанным после того, как ТЦК проверят соответствующую базу "Оберег", — пояснил Федиенко.

Также депутат подчеркнул, что е-документ из приложения "Резерв+" приравнивается к оригиналу военно-учетных документов.

"Сейчас штрафы накладывают на тех военнообязанных, которые непосредственно приходят в центр комплектования. Другое дело, когда гражданин приходил в ТЦК и стоял на учете, обновил свои данные, но, к сожалению, не имел при себе оригинала военно-учетного документа. Если ТЦК выписывает ему штраф, то следует напомнить, что документ из приложения "Резерв+" приравнивается к бумажному документу и на него можно ссылаться, как на оригинал документа", — подчеркнул он.

Как сообщалось, в Украине мужчин в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников. Впрочем, есть случаи, когда их могут мобилизовать.

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