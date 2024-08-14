ВОЙНА В Украине Украинцы без обновления данных не получат водительские права за границей

2024-08-14 16:48

 

Международные почтовые отделения не будут пересылать военнообязанным мужчинам водительское удостоверение.

Военнообязанным мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные, не будут выдавать и обменивать водительские права и регистрировать транспортные средства. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 13 августа.

Согласно постановлению, гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об обновлении персональных данных, не будут предоставляться следующие админуслуги:

прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получение его после потери или похищения;
прием документов о госрегистрации (перерегистрации), снятии с учета транспортных средств.

Кроме этого, международные почтовые отделения не будут пересылать водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Ранее сообщалось, что 88 тысяч военнообязанных обновили военно-учетные данные за границей.

Напомним, в последнее время Украина мобилизует в армию до 30 тысяч человек в месяц. По словам президента Владимира Зеленского, темпы пополнения ВСУ с принятием нового мобилизационного закона выросли, но новобранцы еще не успели добраться до фронта.

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