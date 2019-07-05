Политика Зеленский назначил своего человека начальником всех следователей в СБУ

2019-07-05 15:29 174

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе №480/2019.

"Назначить Тиводара Богдана Михайловича начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Напомним, 22 мая президент Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.