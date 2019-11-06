Политика фото Новым советником Зеленского стал влиятельный юрист из США - Эндрю Роман Мак

2019-11-06 08:39 180

Президент Украины назначил внештатным советником главу украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Эндрю Роман Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования. Он имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США.

Эндрю Роман Мак имеет свидетельство адвоката в Украине и США. Член Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов.

Справка:

Юридическая фирма Asters была основана в 1995 году под названием Шевченко, Дидковский и партнеры и в результате ребрендинга в 2008 году переименована в Asters. В 2010 году издание Kyiv Post назвало Эндрю Романа Мака одним из наиболее влиятельных иностранцев в Украине.

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