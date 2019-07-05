Детали «Радикалы» Гайдукевич и Примаков устроили наркотический беспредел на 208 округе на Черниговщине

2019-07-05 13:03 180

В Черниговской области на избирательном округе № 208 с центром в Мене преступная группировка, в которую входят представители Радикально партии Ляшко, устраивает наркотические оргии для молодежи.

 В «радикальную» ОПГ входит мэр Мены Геннадий Примаков, криминальный авторитет Валерий Гайдукевич по кличке «Пончик», главарь черниговских радикалов Дмитрий Блауш и Аверьянов – главный областной радикал.

 Они пытаются помешать ЗЕ-кандидату Антону Панченко победить на выборах в Раду. Для этого решили устроить массовую кампанию по деморализации молодежи в округе. Они устраивают для молодых людей дискотеки, на которых бесплатно раздают наркотики. Бандиты надеются, что так они смогут дискредитировать идею выборов в глазах молодых людей, которые в большинстве поддерживает ЗЕ-кандидата, и те решат не идти на выборы.

 По данным местных правоохранителей и СМИ, поставками наркотиков занимаетсяБлауш, у которого уже давно есть налаженные каналы. Про участие Блауша в амфитаминных оргияхранее уже писали журналисты. А недавно родной брат Блаушанаходясь под наркотой сбил мальчика-велосипедиста. А в его машине тогда нашли пакет с белым порошком, предположительно кокаином.

 По некоторым данным, «радикальная» ОТГ планирует устроить свои наркотические оргии во всех основных населенных пунктах округа 208.

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