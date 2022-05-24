ВОЙНА В Украине Рф посылает на войну в Украину членов неонацистских организаций и праворадикалов, - разведслужба ФРГ

2022-05-24 08:26

Немецкая разведка располагает информацией о том, что в рядах роССийской недоармии присутствуют члены российских праворадикальных и неонацистских организаций, сообщает Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ Федеральной разведывательной службы, с которым смогли ознакомиться журналисты.

Семистраничный обзор передан нескольким федеральным министерствам.

В документе говорится, что в войне против Украины участвуют члены по меньшей мере двух праворадикальных групп - роССийской "имперской лиги" и "русич", и с как минимум одним лицом праворадикальных взглядов кремль сотрудничает для своих целей. Авторы обзора пишут, что сотрудничество с такими группировками "сводит к абсурду "денацификацию Украины" как якобы причину войны".

В документе не приводятся ориентировочные оценки того, сколько представителей таких организаций могут быть вовлечены в боевые действия против Украины, но приводятся имена отдельных подразделений - как российский имперский легион, который уже появлялся в ОРДЛО в 2014-2015 годах, и имеет собственную тренировочную базу в Санкт-Петербурге. Заместитель руководителя этой организации, Дениса Гариева, якобы погиб в Украине, а сам Гариев и еще несколько боевиков получили серьезные ранения.

О Русиче в обзоре пишут, что эта группа может быть связана с чвк Вагнера и участвовала в боевых действиях в Донбассе в 2014-15 годах, а также, возможно, в Сирии. На этапе полномасштабной войны боевики из русича начали участвовать в боях не позже начала апреля.

Аналитики BND включили в документ фото соучредителей Русича, где один, Алексей М., позирует с флагом со свастикой, а его коллега Ян П. показывает нацистское приветствие. Пишут также о праворадикале Александра М. родом из Донецка, который в апреле через Телеграмм искал добровольцев для войны против Украины. Отмечается, что он прежде сам воевал на стороне боевиков и работал корреспондентом для российского Первого канала.

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