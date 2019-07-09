Курьезы Японцы массово арендуют авто не для того, чтобы на нем ехать

2019-07-09 13:43 195

Крупные японские каршеринговые сервисы Orix, Times24 Co. и NTT Docomo очень удивились, когда, проверив записи о передвижениях клиентов, узнали, что многие из них арендуют авто, но никуда на нем не едут. Чтобы выяснить причину столь странного поведения, компании решили провести опрос среди пользователей.

В результате оказалось, что японцы с удовольствием используют каршеринговые автомобили в качестве небольшого личного пространства. Так, один из клиентов рассказал, что арендовал автомобиль, чтобы вздремнуть в салоне. Другой использовал транспортное средство, чтобы поработать в спокойной обстановке. Третий временно хранил в машине сумки, а четвертый, купив в небольшом магазине еду, не смог найти место для обеда, поэтому взял авто на прокат, чтобы поесть в нем. Кроме того, некоторые пользователи арендовали автомобиль, чтобы подзарядить свои гаджеты, поговорить по мобильному телефону, посмотреть телевизор, записать рэп или сделать мейк-ап.

В целом, по данным компаний, арендует автомобиль, но не пользуется им в качестве средства передвижения примерно каждый 8-й японский клиент сервисов каршеринга.

По мнению журналистов издания Asahi, феномен во многом обусловлен дешевизной и повсеместной доступностью услуг аренды автомобиля в Японии: арендовать автомобиль можно буквально по всей стране и в любое время суток, при этом полчаса аренды обходится в среднем всего в $4,7, а чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь смартфон.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Курьезы"

Японцы массово арендуют авто не для того, чтобы на нем ехать

2019-07-09 13:43 195

Суд отменил штраф водителю, который отказался от проверки и вызвал второй экипаж полиции

2019-07-04 13:15 2580

Из пролетающего над Лондоном самолета выпал пассажир

2019-07-02 15:14 1851

фото Dior и Bvlgari жестко наказали модель Беллу Хадид за фото с флагом ОАЭ

2019-06-28 18:33 1263
Все статьи раздела "Курьезы"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

Японцы массово арендуют авто не для того, чтобы на нем ехать 2019-07-09 13:43 195
Суд отменил штраф водителю, который отказался от проверки и вызвал второй экипаж полиции 2019-07-04 13:15 2580
Из пролетающего над Лондоном самолета выпал пассажир 2019-07-02 15:14 1851
фото Dior и Bvlgari жестко наказали модель Беллу Хадид за фото с флагом ОАЭ 2019-06-28 18:33 1263

Лента

16:00 Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных украинских моряков военнопленными РФ
15:45 Facebook заявил о необходимости государственного регулирования Соцсетей
15:14 В клинике США перепутали пациентов и отключили от жизнеобеспечения не того
15:13 Фигаро там. Национальная опера завершила сезон
ТРАГЕДИЯ 14:12 Жуткое ДТП с военными под Киевом: солдаты-контрактники сгорели заживо
13:43 Японцы массово арендуют авто не для того, чтобы на нем ехать
13:16 Нацбанк скупает валюту, а доллар падает: эксперты объяснили причины и последствия
12:15 Еще один влиятельный человек из команды Зеленского захотел стать премьером
11:28 Инвестиции в ценные бумаги: что нужно знать банковских вкладах и рисках
11:00 Повышенные тарифы на газ признаны незаконными - есть окончательное решение суда