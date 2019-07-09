Курьезы Японцы массово арендуют авто не для того, чтобы на нем ехать

2019-07-09 13:43 195

Крупные японские каршеринговые сервисы Orix, Times24 Co. и NTT Docomo очень удивились, когда, проверив записи о передвижениях клиентов, узнали, что многие из них арендуют авто, но никуда на нем не едут. Чтобы выяснить причину столь странного поведения, компании решили провести опрос среди пользователей.

В результате оказалось, что японцы с удовольствием используют каршеринговые автомобили в качестве небольшого личного пространства. Так, один из клиентов рассказал, что арендовал автомобиль, чтобы вздремнуть в салоне. Другой использовал транспортное средство, чтобы поработать в спокойной обстановке. Третий временно хранил в машине сумки, а четвертый, купив в небольшом магазине еду, не смог найти место для обеда, поэтому взял авто на прокат, чтобы поесть в нем. Кроме того, некоторые пользователи арендовали автомобиль, чтобы подзарядить свои гаджеты, поговорить по мобильному телефону, посмотреть телевизор, записать рэп или сделать мейк-ап.

В целом, по данным компаний, арендует автомобиль, но не пользуется им в качестве средства передвижения примерно каждый 8-й японский клиент сервисов каршеринга.

По мнению журналистов издания Asahi, феномен во многом обусловлен дешевизной и повсеместной доступностью услуг аренды автомобиля в Японии: арендовать автомобиль можно буквально по всей стране и в любое время суток, при этом полчаса аренды обходится в среднем всего в $4,7, а чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь смартфон.