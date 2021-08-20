Детали КАКИЕ МИКРОАВТОБУСЫ АРЕНДУЮТ УКРАИНЦЫ?

2021-08-20 11:16

На протяжении последних лет в Украине наблюдается стремительное развитие сфер торговли, услуг, а также пассажирских и грузовых перевозок. Ввиду этого повысился спрос на услуги аренды автомобилей. Определенной популярностью пользуются минивэны. Это объясняется вариативностью моделей подобных авто.

Современные микроавтобусы отличаются значительной мощностью, хорошей проходимостью. Это делает такие машины подходящими для регулярной езды по загородным, грунтовым дорогам. С целью заключения договора по авто на прокат Киев, Харьков, Одесса и другие города Украины предлагают широкий выбор специализированных компаний. Но эксперты рекомендуют пользоваться услугами лицензированных сервисов, к примеру, NasCars.

В каких отраслях украинцы применяют арендованные минивэны?

Такие машины отлично подходят для грузоперевозок. С помощью микроавтобуса вполне можно обеспечить логистику небольшой компании. Среди других целей применения можно выделить:

частные и регулярные пассажирские перевозки;

организацию туристических путешествий;

семейные выезды на природу;

корпоративные, деловые поездки.

При оформлении проката минивэна арендатор получает полную свободу передвижения, возможность выбрать модель согласно личным предпочтениям. Прокатные авто не требуют от клиента решения вопросов регулярного обслуживания, прохождения ТО и т.д.

Самые популярные в Украине прокатные микроавтобусы

Среди грузовых минивэнов арендные договора часто оформляют на модели Renault Kangoo и Volkswagen Transporter T5. Наибольшим спросом пользуются Транспортеры с 2,5-литровым солярочным ДВС и механической КПП.

Популярная сборка Renault Kangoo включает дизельный 100-сильный мотор и МКПП. Данная линейка отличается экономичностью, расходуя около 5 л топлива при комбинированном режиме вождения.

Среди наиболее просторных пассажирских моделей выделяют Mercedes-Benz Viano. Салон рассчитан на 7 мест, имеется емкостное багажное отделение. Также стоит отметить такие авто:

Peugeot Traveller — отличается наличием удобной автоматической трансмиссии;

Mercedes Vito — обладает надежной механикой и 2,2-литровым дизельным движком;

Volkswagen T6 — оснащен мощным солярочным 140-сильным мотором.

Среди сверхэкономичных минивэнов отмечают Renault Lodgy с расходом топлива до 4,7 л при комбинированным режиме. Приведенные модели микроавтобусов можно взять напрокат, посетив сервис narscars.com.ua.