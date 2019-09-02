Детали Аренда авто в Грузии: почему лучше путешествовать на своих колесах

2019-09-02 14:43 123

Есть страны, в которых теоретически можно качественно отдохнуть, даже не выходя из отеля. Например, в Турции или Египте, когда до пляжа 100 метров, и вы нацелены на ленивый отдых у кромки воды.

Совсем другое дело – Грузия. Здесь прокатный автомобиль становится первоочередной необходимостью, если вы хотите посетить исторические достопримечательности, монастыри, восхититься природой и попробовать аутентичную кухню.

Малолитражка или полный привод?

Напомним, что Грузия – это горная страна, но дороги здесь все же есть. Если вы планируете перемещаться в городской черте или поездить по Тбилиси, можно ограничиться обычным седаном или малолитражным авто. Взяв на прокат машину, вы сможете не зависеть от общественного транспорта или экскурсионных программ, самостоятельно планируя свой отдых.

Подробнее об аренде авто в Тбилиси читайте здесь.

Тем не менее, если вы хотите увидеть всю Грузию, посетить Ушгули, съездить в Батуми через перевал, добраться до Хуло – берите полноприводный автомобиль или внедорожник.

Однако даже внедорожник – это не гарантия того, что вы проедете по всем дорогам и не застрянете – в некоторые места, особенно в непогоду, не ездят даже местные и даже на полном приводе. В других местах очень плохое состояние дорожного покрытия, и туда все же лучше ехать с местным водителем на его транспорте.

Подробнее об аренде авто на территории всей Грузии читайте здесь.

Правила аренды авто стандартные – возраст от 23 лет, стаж вождения 3 года, наличие прав с ФИО водителя, продублированными латиницей, банковская карта с балансом для залога.

Где искать автомобиль для проката?

В стране очень много фирм, занимающихся прокатом автомобилей, не только международных, но и локальных. Количество предложений огромно, и запутаться в ценах проще простого. Предложения от мелких местных фирм могут не только дешевыми, но и потенциально опасными – здесь часто вообще не заключают никаких бумаг, а все сводится к рукопожатию, со всеми вытекающими последствиями и подводными камнями.

Поэтому рекомендуем заранее найти проверенный сайт агрегатор по аренде авто, который поможет подобрать оптимальный вариант, изучить цены, забронировать понравившийся транспорт.

Обратите внимание, что прокат авто в Грузии – довольно востребованная услуга, поэтому если вы не хотите выбирать из того, что осталось на ваши даты, советуем предварительно бронировать автомобиль за несколько недель до прилета в страну.