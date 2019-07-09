Украина Фигаро там. Национальная опера завершила сезон

2019-07-09 15:13 183

Грандиозным Гала-концертом, Национальная опера Украины закрыла 151-й театральный сезон. Событие это вызвало немалый ажиотаж среди завзятых киевских театралов, а также туристов. Зал был полон. Впрочем, в последние годы театр стабильно демонстрирует такой результат, а уж о премьерах или спектаклях с участием знаменитостей, наших соотечественников, и говорить не приходится: билеты раскупают задолго до события.

Если коротко резюмировать важные вехи уже минувшего театрального года, стоит отметить, что для артистов он был плодотворным, чего только стоят триумфальные гастроли балетной труппы в Париже, а для публики ярким, благодаря приглашенным солистам мирового уровня, а также веселой премьере – комическом шедевре Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

Концертная программа, грамотно и разнообразно составленная (режиссер Анатолий Соловьяненко), вобрала в себя лучшие номера из репертуарных спектаклей, а также фрагменты из знаменитых сочинений мировой классики, которые нашему зрителю на этой сцене, видеть пока не довелось.

Если обрамлением двух отделений послужили сцены из оперы Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» - увертюра, колоритный дуэт Одарки и Карася от любимцев столичной публики – Натальи Николаишин и Сергея Магеры, а также Молитва в исполнении талантливого тенора Валентина Дытюка, то центральная часть концерта опиралась на творения итальянцев.

Одним из череды номеров, сорвавших бурные аплодисменты, стал стройный дуэт Лилии Гревцовой и Валентина Дытюка, воссоздавших сцену Мими и Рудольфа из первого действия оперы Пуччини «Богема». Коронные номера повторили на радость слушателей Сусанна Чахоян – ария Олимпии из оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана», которые певица исполняет в образе куклы – образец вокального мастерства и артистической харизмы. Сергей Ковнир доставил не меньшее удовольствие куплетами Мефистофеля из «Фауста». Кстати, поклонники оперного искусства уже слышали в такой же степени популярный вариант исполнения этого номера силами трех выдающихся басов труппы, где вместе с Сергеем Ковниром поют Сергей Магера и Тарас Штонда.

Публике представили отдельные номера из недавней громкой премьеры – «Севильского цирюльника». Так, Игорь Евдокименко блистательно исполнил каватину Фигаро, а Владимир Тишков арию Дона Базилио.

К слову, в этот вечер прозвучал фрагмент из редкой жемчужины россиниевского репертуара, одной из последних опер итальянского мастера – «Путешествие в Реймс, или Гостиница «Золотая лилия»». Восстановленная в конце прошлого века музыкальными энтузиастами, поклонниками композиторского дара Россини, она пережила свое второе рождение спустя почти полтора столетия после премьерного показа.

Как раз по причине своего довольно необычного построения, лишенная привычной в таком случае театральной драматургии, она практически создана для концертного исполнения. Но здесь есть все, чем пленяет нас музыка этого композитора – выпуклые и сложнейшие сольные номера (шутка ли – 17 сольных партий!), где певцам уготовано показать все свои вокальные и технические возможности, грандиозные, но при этом прозрачные ансамбли, легкая, виртуозная оркестровка.

В программу Гала-концерта вошел знаменитый большой финал для 14 голосов (исполнители: Андрей Гонюков, Лилия Гревцова, Валентин Дытюк, Сергей Пащук, Сусанна Чахоян, Дария Князева, Ольга Фомичева, Дмитрий Агеев, Игорь Мокренко, Александр Бойко, Богдан Тарас, Ольга Матушенко, Ирина Петрова, Руслан Танский) и ария Дона Профондо.

Настолько чудесно и слаженно звучал ансамбль солистов, что, честное слово, закралась мысль, а что если попробовать представить эту оперу в качестве репертуарного спектакля или хотя бы как полноценное концертное действо? Наряду, скажем, с моцартовским «Реквиемом», которым Национальная опера оперирует умело и по случаю. Во всяком случае «Путешествие в Реймс» вещь неизбитая, есть с чем «поиграться» режиссеру, сценографу, да и певцам.

Если говорить о балетной части программы, то здесь публика разнохарактерные сцены: лирическое адажио из балета «Лісова пісня» Скорульского (танцевали Анна Муромцева, Виталий Нетруненко и артисты балета), экспрессивный «Индийский танец» из «Баядерки» в исполнении Елизаветы Гогидзе, Константина Пожарницкого, Михаила Дробота, романтический «Кайзер вальс» из балета «Венский вальс» Штрауса, в котором искусно кружились Юлия Москаленко и Святослав Ольшанский.

К слову, на эту пару зрители смотрели с особым интересом, ведь совсем недавно и Юлия, и Святослав вернулись из Сеула, где представляли украинскую школу на престижном международном конкурсе артистов балета Korea International Ballet Competition. Как результат – Святослав Ольшанский привез первую премию и «золотую» медаль, Юлии досталось «серебро» и вторая премия.

Приятным сюрпризом стали инструментальные пьесы, исполненные артистами симфонического оркестра. Ну, когда еще выпадет такой случай увидеть и услышать, к примеру, духовиков сольно, на сцене, а не в оркестровой яме? А тут такая возможность представилась, благодаря «Силе природы», исполненной квинтетом (Дмитрий Медолиз, Дмитрий Гудыма, Олег Мороз, Александр Саенко, Дмитрий Таран) и Концертино для четырех тромбонов Фердинанда Давида (Иван Токаренко, Алексей Кавунец, Тарас Желизко, Егор Федоренко).

Остается добавить, что за один вечер публика услышала всю мощь оркестра под управлением плеяды маэстро: Николая Дядюры, Аллы Кульбабы, Германа Макаренко, Аллина Власенко, Виктора Олийника, Алексея Баклана. Главным художником выступила Мария Левитская, художественное руководство балетной труппой осуществила Анико Рехвиашвили, хором – Богдан Плиш.

Ирина Павличенко.

Фото: Олег Жарий.