Детали Что делать, если после приема лекарств не снижается давление

2019-07-20 12:00 243

 

Лекарства для снижения давления помогают пациенту избежать опасных для сердечно-сосудистой системы состояний. Но что делать, если они не действуют?

Вы съели слишком много соли. Чтобы нейтрализовать соль, организму потребуется много влаги. Во-первых, возрастет количество потребляемой жидкости, во-вторых, она задержится в организме. Это чревато не только отеками, но и стабильным повышением артериального давления.

Помните, что дневная доза для человека составляет всего 5 граммов соли.

Прием обезболивающих или других препаратов. Возможно, вы не сообщили врачу о том, что принимаете другие лекарства, соответственно, доктор не учел их взаимодействие. А иногда одни лекарства нивелируют свойства других.

Неисправный тонометр и неправильное измерение артериального давления. Не следует исключать и того, что вас подвели техника и навыки.

Старайтесь хотя бы раз в год проверять тонометр на исправность.

Среди других причин, которые мешают лекарствам работать в полную силу, врачи называют такие: употребление алкоголя, ожирение или лишний вес.

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Детали

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