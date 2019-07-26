Компания Rosava основана на базе Белоцерковского завода шин, ведущему свою деятельность с 1972 года. Самая покупаемая продукция это всесезонная резина, постоянно совершенствуется по составу и эксплуатационным характеристикам. В настоящее время компания представила несколько современных моделей всесезонных шин для города и бездорожья.
Основные события становления компании:
Серия ассиметричной всесезонной резины для поездок по городу. Удобные шины не требующие замены в зависимости от смены времени года. Инновационная резина с добавлением кремния уверенно держит автомобиль на проблемной дороге (снег, мокрый асфальт), уменьшает инерционное движение и тормозной путь.
Резина обладает высокой износостойкостью. С Vimero SUV практически нет эффекта аквапланирования, дорожки дренажные позволяют легко преодолевать заснеженную дорогу. Всесезонная резина нового поколения Vimero-Van, относится к коммерческому классу. Дизайн протектора характеризуется симметричным ненаправленным рисунком. Это придает сразу несколько положительных качеств – устойчивость к аквапланированию, уменьшение тормозного пути на скользкой дороге.
Протектор создан в соответствии с современными требованиями предъявляемыми к шинам данного класса:
Еще одна инновационная серия всесезонных шин БЦ выполнена со щелевидной конфигурацией плечевой зоны протектора. Это снижает показатели жесткости и улучшает пластичность резины. Структура протектора и дизайн рисунка повышают тяговые характеристики шин, уменьшают тормозной путь на скользкой дороге, уверенно преодолевают заснеженное дорожное покрытие.
Дизайн шин серии TRL, выпускаемых компанией Росава, демонстрирует классический всесезонный рисунок, что в сочетании с высокими эксплуатационными качествами резины создает отличный эффект на дороге. Резина уверенно чувствует себя на проблемной дороге, сохраняет устойчивость и надежное сцепление с покрытием на любой дороге.
Больше информации можно узнать на сайте компании rosava.com