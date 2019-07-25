Детали Популярные серии всесезонной резины «РОСАВА»

2019-07-25 16:35 276

 

Компания Rosava основана на базе Белоцерковского завода шин, ведущему свою деятельность с 1972 года. Самая покупаемая продукция это всесезонная резина, постоянно совершенствуется по составу и эксплуатационным характеристикам. В настоящее время компания представила несколько современных моделей всесезонных шин для города и бездорожья.

О Компании «Росава»

Основные события становления компании:

● 2011г. – Росава впервые участвует в мировом рейтинге производителей автомобильных шин;

● 2012 г. Устанавливается большой комплекс новейшего импортного оборудования. С этого момента компания перешла на европейскую маркировку шинной продукции;

● 2013 г. После смены политических элит и изменения обстановки на внутреннем и внешнем рынках, компания смогла диверсифицировать свои активы, расширить товарный ассортимент, запустить в производство новые типоразмеры авторезины. Так стали производиться шины с 16 дюймовым диаметром посадочного места;

● 2016 г. Развитие партнерских отношений с ООО "ПРЕМИОРИ";

● 2017 г. Установка и пуск новейшего оборудования EXXIUM;

● 2018 г. В течение всего года компания производила закупку и установку оборудования.



Популярные серии всесезонной резины «РОСАВА»

Серия ассиметричной всесезонной резины для поездок по городу. Удобные шины не требующие замены в зависимости от смены времени года. Инновационная резина с добавлением кремния уверенно держит автомобиль на проблемной дороге (снег, мокрый асфальт), уменьшает инерционное движение и тормозной путь.



Серии резины «Vimero-SUV» и «Vimero-Van»

Резина обладает высокой износостойкостью. С Vimero SUV практически нет эффекта аквапланирования, дорожки дренажные позволяют легко преодолевать заснеженную дорогу. Всесезонная резина нового поколения Vimero-Van, относится к коммерческому классу. Дизайн протектора характеризуется симметричным ненаправленным рисунком. Это придает сразу несколько положительных качеств – устойчивость к аквапланированию, уменьшение тормозного пути на скользкой дороге.


Протектор создан в соответствии с современными требованиями предъявляемыми к шинам данного класса:
● Высокая динамика с низким уровнем шума;
● стабильный ход с высоким эффектом качения;
● экономия топлива за счет характеристик резины.

Серия «БЦ»

Еще одна инновационная серия всесезонных шин БЦ выполнена со щелевидной конфигурацией плечевой зоны протектора. Это снижает показатели жесткости и улучшает пластичность резины. Структура протектора и дизайн рисунка повышают тяговые характеристики шин, уменьшают тормозной путь на скользкой дороге, уверенно преодолевают заснеженное дорожное покрытие.

Серия «TRL»

Дизайн шин серии TRL, выпускаемых компанией Росава, демонстрирует классический всесезонный рисунок, что в сочетании с высокими эксплуатационными качествами резины создает отличный эффект на дороге. Резина уверенно чувствует себя на проблемной дороге, сохраняет устойчивость и надежное сцепление с покрытием на любой дороге.
Больше информации можно узнать на сайте компании rosava.com.

 

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