Украина КАРТА На Донбассе быстро растет число обстрелов, ситуация накаляется с каждым часом

2019-08-01 11:14 213

За минувшие сутки сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, противник стрелял: дважды рядом с Песками - из подствольного гранатомета; вблизи Водянного - из стрелкового оружия; два раза неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; на окрестности Широкиного - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Богдановка - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета; рядом Павлополя - из стрелкового оружия; вблизи Гнутового - из миномета калибра 82 мм; вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано. С начала текущих суток сепаратисты уже дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Павлополя и Попасной. 

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