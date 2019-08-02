Украина фото Слетел с мотоцикла и попал под авто - стали известны детали ДТП в котором погиб диджей Gabber

2019-08-02 09:12 273

В Киеве вчера вследствие ДТП  трегически погиб известный украинский диджей Александр Лисогор (DMC Gabber). Под псевдонимом Mixmixmaster Gabber он выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, был диджеем в ночном клубе Зеленый театр.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Александр Барабошко. Как уточнил он, авария произошла на проспекте Победы в Святошинском районе.

Лисогора подрезало авто, когда он ехал на мотоцикле в своей полосе.

"Еще вчера он рассказывал друзьям о мотоцикле, планах, а сегодня его с нами уже нет", – написал Барабошко.

"Человек-улыбка. Постоянно отдавал энергию. Многие настоящие панки, рокенрольщики уходят из жизни рано. Саша был именно таким – максимально настоящим", – охарактеризовал погибшего он.

"Его сегодня не стало. Попал в аварию на мотоцикле, вылетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", – написал Денис Ничога.



 

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