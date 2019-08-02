Украина КАРТА Обострение в зоне ООС - число обстрелов растет, снова ранен украинский солдат

2019-08-02 13:14 51

За минувшие сутки на Донбассе вследствие нарушения со стороны сепаратистов режима прекращения огня получил ранения один украинский военнослужащий.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне оперативно-тактической группировки "Восток" состоялось три обстрелы украинских позиций вблизи населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Водяное.

В секторе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны дважды у н.п. Попасная и Крымское.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - сообщили в пресс-центре.