Мир "Старался не попадать в людей", - экс-президент признал, что оказал вооруженное сопротивление спецназу

2019-08-08 14:45 204

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа.

"У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения", - сказал он.

Атамбаев уверяет, что он "старался не попадать в людей". По его словам, он также готов содействовать освобождению задержанных его сторонниками во время штурма бойцов спецподразделения, которые сейчас находятся под охраной в доме экс-президента.

Действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков провел экстренное заседание Совета безопасности из-за ситуации с задержанием бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Глава государства отметил, что Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Он также обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры.

Напомним,7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось.