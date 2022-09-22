Мир Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине

2022-09-22 21:00

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан предупредили своих граждан, что за участие в конфликте их подданных ждет уголовная ответственность – лишение свободы и конфискация имущества. Об этом пишет Anadolu Agency.

Детали

Посольство Кыргызстана в России 21 сентября уведомило своих граждан, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств их ждет уголовная ответственность. Гражданам Кыргызстана, которые живут в России и которых будут призывать участвовать в любых военных действиях, советуют немедленно обращаться в дипломатическое представительство своей страны.

Те, кто поедут на войну, рискуют лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет, возможна также конфискация имущества. С аналогичной позицией накануне выступили власти Узбекистана и Казахстана.

Посольство Узбекистана в РФ заявило, что предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность. Речь идет до 10 лет лишения свободы.

В Казахстане за такое же нарушение грозит тюремный срок от 5 до 9 лет, который предусматривается в соответствии со статьей 172 УК РК (деяния, связанные с умышленным неправомерным участием граждан Казахстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории любых иностранных государств при отсутствии признаков наемничества).

Напомним

21 сентября во время своего обращения, российский президент владимир путин заявил о частичной мобилизации в рф.

После указа российского президента, глава минобороны России Шойгу приказал призвать на войну в Украину 300 тысяч человек. На это сразу же отреагировали протестные движения и призвали выходить на акции против такого решения.

Уже задержано более 1312 человек в 38 городах России.