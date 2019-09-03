Детали 18 вересня у приміщенні Консерваторії покажуть мюзикл І. Поклада «Таке єврейське щастя»

2019-09-03 20:16 210

 

Відомий мюзикл І. Поклада «Таке єврейське щастя» – це незабутня історія про сміх та сльози, вірність й зраду, лицемірство та відвагу. І все це – з неповторним колоритом славнозвісних одеських двориків, сповнених гумору, анекдотичних курйозів та кумедних історій, що повсякчас трапляються з веселими та дотепними місцевими жителями…

Колись на постійне місце проживання за кордон вдавалося виїхати хіба що тільки… євреям. Знаходилися спритники, якi це використовували. Один з таких одружився з єврейкою та виїхав до Ізраїлю. Та недовго тривала сiмейна iдилiя. Зрадник залишив дружину й втiк з iншою за океан. І хоч болiсно залишати Батькiвщину, своїх рiдних i друзiв, допомогти онуцi та повернути не надто порядного зятя додому збирається баба Маня – улюблениця великого й дружнього одеського двору.

 Яскравий, динамічний та життєвий мюзикл «Таке єврейське щастя» від Національної оперети України вже понад 30 років має незмінний успіх у публіки, а виконавиця ролі баби Мані – народна артистка України Тамара Тимошко-Горюшко – неодноразово була визнана «кращою виконавицею головної жіночої ролі» на різноманітних мистецьких конкурсах та фестивалях.

Фото: Анатолій Федорців

(Вистава йде російською мовою)

Коли: 18 вересня, середа (19:00 - 21:30)

Де: Приміщення залу ім. Василя Сліпака оперної студії НМАУ  ім. Чайковського (Консерваторія) вулиця Архітектора Городецького, 1-3

Квитки тут: http://operetta.com.ua/event/i-poklad-take-yevrejske-shhastya-3/

Для колективних замовлень: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90, (044) 289-53-31

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Детали

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