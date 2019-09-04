Украина КАРТА Как соблюдается шаткий режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе

2019-09-04 09:40 207

В течение минувших суток на Донбассе сепаратисты 10 раз нарушили "режим тишины". В результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Так, в секторе оперативно-тактической группы "Восток" боевики осуществили 6 обстрелов позиций ОС: вблизи Водяного, Павлополя, Новогнатовки, Новотроицкого и Гнутового.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли позиции ОС: вблизи Троицкого, Крымского и Попасной.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, применяя подствольные гранатометы и стрелковое оружие в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" возле Водяного.

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