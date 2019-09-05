Детали Who is mister Шульмейстер и его верный подельник Андрей Мотовиловец?

2019-09-05 21:09 339

Есть в Украине такая традиция, что при смене власти всегда вылезают самые умные «эксперты», крича громкие лозунги про коррупционеров и воров. И зачастую эти «новые эксперты» ничто не иное, как старые позабытые и изгнанные коррупционеры и воры, пишет Preson.

Сегодня история пойдет о таком себе транспортном «гении и профессионале» Владимире Шульмейстере и его верном подельнике Андрее Мотовиловце.

Владимир Шульмейстер — гражданин Нидерландов и неоднократный герой коррупционных скандалов. Еще несколько месяцев назад он активно метел в кресло министра инфраструктуры, а сейчас на прежнее место первого зама.

Впрочем, история его «геройской» деятельности начинается задолго до назначения его замминистра инфраструктуры в 2014.

В 2005 году Шульмейстер был финансовым директором крупнейшей на тот момент сети розничных товаров «Фокстрот». Именно тут он начал проворачивать свои серые схемы, которые стоили его работодателю миллионов. Ежегодный оборот компании составлял миллиарды гривен и контролировать эти финансовые потоки, а также отвечать за платежи по таможне было вверено Владимиру Шульмейстеру.

В Фокстроте Шульмейстер познакомился с Алексеем Павленко (министр АПК 2014-2016гг.), который отвечал в компании за инвестиции группы в Украине и Молдове. Вместе эта парочка принялась за активный распил бюджета ритейла. С этой целью в компании даже был создан специальный отдел, который занимался «правильным» прохождением грузов через таможню. Были разработаны различные схемы по импорту серого товара и уклонения от оплаты таможенных сборов. Важной частью теневых схем стала компания «Добробут та Захист», через которую деньги переводились в наличку и отмывались доходы от серого импорта. Потом деньги выводились через офшоры заграницу и использовались для покупки недвижимости. Про тесную связь Шульмейстера-Павленко свидетельствует также то, что оба в 2009 году вылетели из компании со скандалом и оставленным наследством в виде непогашенных кредитов, подмоченной репутации и миллионных убытков.

После увольнения из Фокстрота дороги Павленка и Шульмейстера на некоторое время разошлись и пересеклись уже в 2014 году в Кабинете Министров Украины. Павленко стал Министром АПК, а Шульмейстер – первым замминистра инфраструктуры. При этом человеку без профильного опыта работы вверили сразу несколько стратегических направлений: морскую отрасль, авиацию, Укрпочту, Укравтодор и самое главное – имущественные вопросы и вопросы безопасности. Неплохо, как для человека без опыта работы.

В 2015 году в декларации Шульмейстера журналисты обнаружили недостоверные данные о доходах, а именно уменьшенная в два раза площадь дома в элитном поселке Конча-Заспа и не внесение еще одного дома, расположенного на том же земельном участке.

Помимо указания недостоверных данных в декларации, Владимир Шульмейстер также попал в скандал с «зарплатой в конверте», который высветил журналист проекта INSIDER Сергей Щербина. В данном расследовании журналист указывает на то, что господин Шульмейстер ежемесячно получал «чёрным кэшем» зарплату в размере 30 тысяч долларов от Михаила Бейлина.

Ну а теперь подробнее о деятельности Шульмейстера в Министерстве инфраструктуры.

С назначением в 2014 году первым заместителем Министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер начал активно внедрять свои коррупционные схемы. Имея опыт освоения теневого капитала, Шульмейстер начал банковскую аферу и способствовал открытию счетов государственных предприятий в печальноизвестном «Платинум Банке». Как результат – потеря 460 млн грн ГП «Украерорух» и 110 млн грн ГП «Илличевский морской торговый порт» — ведомств, которые находились в непосредственном подчинение Шульмейстера.

Не менее ярким примером является также скандал с группой терминалов «ТИС». По протекции Шульмейстера указом Мининфраструктуры от 24.07.2015 №281 были внесены изменения в указ №316 от 27.05.2013г., чем устанавливались привилегированные ставки корабельных сборов для ТИС. По данному вопросу также открыто уголовное дело. Сума недополученных денег АМПУ состоянием на апрель 2016 года составляла 2,8 млн долларов, а на сегодняшний день больше 1 млрд грн.

В этой схеме не обошлось без верного соратника Владимира Шульмейстера – Андрея Мотовиловца, который был его личным советником. 24 ноября 2016 года сотрудниками СБУ были проведены обыски по месту проживания Мотовиловца, а также Шульмейстера. В ходе расследования выяснилось, что за лоббирование интересов ТИС и коммуникацию с Министерством инфраструктуры отвечал и осуществлял все тот же Андрей Мотовиловец.

Интересным фактом также является то, что на сегодняшний день жена Андрея Мотовиловца является пиар-менеджером группы компаний ТИС, что еще раз подтверждает семейную заинтересованность в бизнесе с данной компанией. Муж «честный» чиновник, работающий на «благо» государства, и жена, работающая в компании столь заинтересованной построить «бизнес» с Министерством инфраструктуры. Такой себе семейный бизнес по-украински.

Помимо группы ТИС, Мотовиловец также активно лоббировал интересы буксирной компании P&O Maritime Ukraine, когда та пыталась купить 12 государственных буксиров Одесского порта за 50 млн долларов. Компания P&O Maritime Ukraine предлагала заплатить 25 млн долларов, а остальные 25 млн выплатить с рассрочкой на 10 лет.

Про коррупционный и невыгодный для государства характер действий свидетельствует и то, что продажа буксиров с рассрочкой на 10 лет принесла бы убыток Одесскому МТП в размере 4 млрд грн. Буксиры ежегодно приносят стабильный заработок порту в размере 15-17 млн долларов. Таким образом, за 10 лет так называемой рассрочки, Одесский порт заработает не меньше 150 млн долларов.

И по «чистой случайности» инициатором соглашения о покупке буксиров являлся Андрей Ставницер, генеральный директор вышеупомянутого ТИС. Соглашение практически было на финальной стадии, но было прекращено правоохранительными органами. В 2016 году по факту коррупционных действий, сотрудниками СБУ были проведены обыски по месту проживания Андрея Мотовиловца, координатора схемы между МИУ и ТИС.

P&O Maritime Ukraine не смирились с поражением и снова используя лобби Мотовиловца уже в новом амплуа народного депутата, пытаются зайти в Одесский порт.

Интересным фактором также является то, что, едва получив депутатский мандат и используя связи Шульмейстера, господин Мотовиловец уже рассказывает бизнесу, что отныне он является смотрящим за морской отраслью, будущим главой АМПУ и все действия изначально необходимо согласовывать с ним. Об этом он объявил людям из морской отрасли в Одессе, и уже даже начал активно разделять должности.

На этом героическая деятельность Шульмейстера и Мотовиловца, связанная с буксирами, не заканчивается.

В декабре 2015 года в срочном порядке по команде Шульмейстера на баланс АМПУ было передано современный буксир «Кондор» (стоимостью 2 млн долларов). На момент передачи буксир находился на бербоут-чартере в фирме, которая его эксплуатировала в одном из голландских портов. Опять же по чистой случайности, стране, где Шульмейстер прожил 9 лет, а его семья проживает и ныне. Но суть не в этом, голландские порт неоднократно писал в МИУ о том, что буксир Кондор находится в долгах и просила МИУ принять меры, в противном случае буксир грозились арестовать и продать с аукциона. Но эти письма волшебным образом терялись на столе Шульмейстера. Как результат – продажа буксира за копейки голландской фирме.

Не менее интересной является история о попытке протолкнуть своего человека на должность главы «Укрводшлях» вопреки решению конкурсной комиссии, и отмывании денег из государственного предприятия. Назначив своих людей на ключевые должности, Шульмейстер и Ко разработали схему по исключению ГП «Укрводшлях» из списка стратегических предприятий, продажи за бесценок флота компании (около 200 суден) и центрального офиса. Таким образом господин Шульмейстер хотел убрать государственного конкурента с рынка речных перевозок и добычи речного песка.

«После того, как появилась информация о возвращении господина Шульмейстера в транспортную отрасль Украины, авторитетные специалисты и эксперты отрасли забили тревогу и обратились к Президенту Украины В.Зеленскому. В настоящее время морская общественность в лице представителей Ассоциации портов Украины «Укрпорт» (более 60 тыс человек) крайне обеспокоена появлением в команде экспертов президента Украины, господина Шульмейстера, который находясь на должности первого заместителя министра инфраструктуры, обслуживал интересы преимущественно коммерческих структур, а не заботясь развитием морской транспортной отрасли Украины. А именно — коррупционные составляющие при осуществлении контрольных и сервисных процедур в отношении грузовладельцев, судовладельцев, инвесторов, подрядчиков и других участников морского рынка. Морская общественность предостерегает о невозможности допущения к руководящим должностям коррумпированных лиц, что в свою очередь грозит внесению Украины в «черный список» ММО, возникновению существенных проблем по трудоустройству для 130 000 моряков — граждан Украины».

Вышеупомянутое обращение подписали руководящий состав Ассоциации портов Украины «Укрпорт» и специалисты морского транспорта Украины, а именно: Президент Ассоциации портов Украины «Укрпорт», Глава Совета Ассоциации портов Украины «Укрпорт», заслуженный работник транспорта Украины Юрий Борисович Крук; Вице-Президент Ассоциации «Укрпорт», Директор «Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины» Б.В.Буркинский; член Совета Ассоциации «Укрпорт», начальник Одесского порта 1985-2002, 2005-2011 гг., Герой Украины М.П. Павлюк; а также Ю.Ю.Васьков, В.О. Зубков, Ю.Ю. Крук, М.П.Чубай, С.А. Брызгалов, В.О. Ильин и многие другие заслуженные транспортники морской отрасли Украины.

Но бизнес интересы Шульмейстера не ограничиваются территорией Украины. Господин экс-замминистра не брезгует и связями с РФ. Так, в нашем распоряжении оказались весьма интересные материалы, касающиеся лоббирования интересов группы компаний Transship Group непосредственно Владимиром Шульместером (схема 1). Компания имеет непосредственное влияние на бессарабский регион. Бенефициар группы компании – Андрей Иванов, который также финансирует Морскую палату, стремится с помощью Шульмейстера расширить свое влияние на Украинское Дунайское пароходство, судостроительный завод и активы ГП «УДП».

Схема 1

Владимир Шульмейстер заручившись политической поддержкой кандидата в народные депутаты по 143 избирательному округу Виктора Куртева (ранее неоднократно судимого), через медиа поддержку Бессарабского меда-холдинга в лице экс пресс-секретаря ЧАО «УДП» Алены Ходарченко, используя ресурсы 24 и 5 каналов приступили к дискредитации руководства МИУ и УДП. За формирование общественного мнения были ответственные Владимир Запорожан и Зоя Шкурко, экс заместители Главы Правления «УДП». Все материалы были сделаны под патриотическими лозунгами про воров и коррупционеров в МИУ и УДП, людьми которых отодвинули от такой сладкой им «дойной коровы».

Интересным фактом также является то, что господин Шульмейстер в данный момент трудоустроен в компании Transship Group, где получает заработную плату.

Вообще знакомство Шульмейстера с компанией Transship и, в частности, с Ивановым Андреем прошло во время пребывания Владимира в должности первого заместителя министра инфраструктуры. Шульмейстер активно лоббировал интересы данной российской компании, чьи буксиры теперь работают в акватории Николаевского морского порта под украинским флагом.

А теперь поподробней.

Группа компаний Transship является оператором собственного и отфрахтованного речного и морского флота, компания также является оператором рейдовых перегрузочных комплексов в том числе и в Керченском проливе (прил. 2). Компания предоставляет услуги по доставке грузов в порт, погрузке на речной тоннаж, доставке груза на рейд, накопление груза на рейде, погрузка груза на морские судна, а также агентирование и экспедирование. И все бы ничего, но интересным фактом является то, что в составе группы компаний Transship Group, есть компании, которые расположены на территории Российской Федерации (прил. 1) и согласно карте мест оказания услуг, группой компаний Transship Group указаны русские города.

Приложение 1

Приложение 2

«По поводу открытого письма господина Шульмейстера. Данный гражданин в период с 24 декабря 2014 года по 30 декабря 2015 года занимал должность первого заместителя Министра инфраструктуры Украины и как понятно с написанного им открытого письма хочет вновь занять данную должность. Хотим обратить внимание на то, что именно Шульмейстер ничего не делал и не реагировал на обращения нашего профсоюза касательно возможных убытков обслуживания государственного предприятия «Украерорух» в коммерческом банке «Платинум Банк». Именно он своими отписками успокаивал коллектив Украероруха, что руководство госпредприятия действует в рамках предоставленных им полномочий, и причин для волнений касательно возможных потерь абсолютно нет. Кроме того, занимая должность первого замминистра, вопреки п. 6 ст 19 ЗУ «О государственной службе» имел двойное гражданство. Беря во внимание вышеуказанное, имеем надежду на то, что в Мининфраструктуры не попадут такие аферисты, как господин Шульмейстер».

Обращение профсоюза организации «Инженерно-технических специалистов» Всеукраинского профсоюза «Федерация профсоюза авиаработников радиолокации, радионавигации и связи Украины», подписанное главой В.М.Бакало.



27 мая в ходе конференции профсоюзов трудовых коллективов Николаевского морского порта представитель ООО «Маркони» Сергей Назарин заявил: «Министерство инфраструктуры – наше, параллельно с подписанием запрета на бербоут-чартер, ведутся работы по внедрению на рынок буксирных услуг российских компаний. У нас тут под боком стоят корабли. Три судна на базе бывшей компании «Новофлот» с припиской к порту Новороссийск. Их можно увидеть издалека в бинокль. Стоят в ожидании. Буквально на днях они уже приступят к работе на нашем рынке. Корабли, принадлежащих российской компании, не без помощи первого заместителя министра Шульмейстера, «пробили» себе сюда дорогу и уже имеют право плавания под флагом Украины».

По оперативной информации названия двух мощных буксиров «Нептун» и «Юпитер», принадлежат Новороссийскому морскому флоту (РФ). Буксиры, через бербоут-чартер одесской компании Transship были рефлагованы под украинский флаг.

Любые попытки информирования портовиков о незаконности осуществления соответствующих операций игнорировались. Шульмейстером было занято позицию лоббирования интересов Transship. О данной проблеме также неоднократно высказывался и заместитель начальника порта Новохатский А.И.

Компания Transship предоставляет также свои услуги в российских портах Керченского пролива, что свидетельствует о нарушении правил государства о сдерживании торговых отношений между Украиной и РФ. В этом контексте можно уличить намерение финансировать страну-агрессора, учитывая уплату налогов компании на территории временно оккупированной территории.

«Кадровый трафик в новой команде Зе набирает обороты. Новые и старые, бывшие и будущие. Все в кадровой очереди. В ней, говорят, оказался и Владимир Шульмейстер. Помните такого заместителя министра Андрея Пивоварского? Говорят Шульмейстер, к которому в свое время было много вопросов от СБУ, метит то ли в Министерство инфраструктуры, то ли в Укрзализныцю. Словом, без него новой команде никак. Если это случится, это поставит под сомнение намерения новой власти побороть схемы. Шульмейстер есть Шульмейстер. И команда Зе это должна понимать», — журналист и эксперт Сергей Руденко.

Все вышеперечисленные схемы лишь вершина айсберга коррупционных проделок Шульмейстера и его подельников. Волки в овечьих шкурах жадно стремятся вернутся вновь к кормушке, не брезгуя никакими методами. Собрав компанию «обиженных профессионалов» Шульмейстер активно запустил грязную пиар-кампанию с целью вернуться на столь сладкое ему кресло первого зама. Только шанс вывести транспортную отрасль на действительно новый уровень и сделать поистине хорошие вещи Вы уже имели, Владимир Юревич. Результаты вашей «профессиональной» работы уже видели все и больше транспортная отрасль Вас тут видеть не хочет!