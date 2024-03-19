ВОЙНА В Украине Легенда футбола Андрей Шевченко побывал на купянском направлении фронта

2024-03-19 09:24

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко побывал на фронте, где поддержал военных. Как сообщили в УАФ, на передовую легендарный в прошлом футболист отправился в качестве посла платформы UNITED24.

Экс-форвард Динамо, Милана и Челси, в частности, посетил бойцов 13-й бригады НГУ Хартия на купянско-лиманском направлении.

Шевченко сделал общую фотографию с военными, а также подписал флаг Украины и футболки сборной.

"Нет ничего важнее, чем поддерживать наших военных. Восторгаюсь их мужеством, выдержкой, стойкостью. Искренне благодарю каждого и каждую, кто защищает Украину!" – приводит слова президента УАФ пресс-служба организации.