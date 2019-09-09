Детали фото 15 вересня - Гала-концерт відкриття 85-го сезону Національної оперети

2019-09-09 14:36 171

15 вересня о 19.00 Національна оперета України запрошує всіх киян та гостей столиці на грандіозний святковий Гала-концерт до відкриття 85-го театрального сезону у приміщенні залу ім. Василя Сліпака оперної студії НМАУ ім. Чайковського (Консерваторія) вулиця Архітектора Городецького, 1-3.

В яскравій шоу-програмі – вся палітра стилів та жанрів, у яких працює сьогодні сучасний музичний театр європейського зразка. На глядачів чекають їх улюблені номери та нові несподівані прем’єри. Дивовижний світ інтригуючої гри, чаруючого співу та запального танцю заполонить серця, а святкова атмосфера подарує гарний настрій!

Гала-концерт до відкриття нового театрального сезону безсумнівно стане яскравим стартом цікавого, сповненого приємних сюрпризів та несподіванок нового 85-го сезону Національної оперети та знаковою подією у культурному житті країни. Приєднуйтесь!

Фото: Анатолій Федорців

… за матеріалами прес-центру НАТО.

Коли: 15 вересня (19:00 - 22:00)

Де: у приміщенні залу ім. Василя Сліпака оперної студії НМАУ ім. Чайковського (Консерваторія) вулиця Архітектора Городецького, 1-3.

Для колективних замовлень: (050) 719-73-90, (063) 674-43-34, (044) 289-53-31

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