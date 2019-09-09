Детали фото 15 вересня - Гала-концерт відкриття 85-го сезону Національної оперети

2019-09-09 14:36 171

15 вересня о 19.00 Національна оперета України запрошує всіх киян та гостей столиці на грандіозний святковий Гала-концерт до відкриття 85-го театрального сезону у приміщенні залу ім. Василя Сліпака оперної студії НМАУ  ім. Чайковського (Консерваторія) вулиця Архітектора Городецького, 1-3.

 В яскравій шоу-програмі – вся палітра стилів та жанрів, у яких працює сьогодні сучасний музичний театр європейського зразка. На глядачів чекають їх улюблені номери та нові несподівані прем’єри. Дивовижний світ інтригуючої гри, чаруючого співу та запального танцю заполонить серця, а святкова атмосфера подарує гарний настрій!

 Гала-концерт до відкриття нового театрального сезону безсумнівно стане яскравим стартом цікавого, сповненого приємних сюрпризів та несподіванок нового 85-го сезону Національної оперети та знаковою подією у культурному житті країни. Приєднуйтесь!

Фото: Анатолій Федорців

… за матеріалами прес-центру НАТО.

Коли: 15 вересня (19:00 - 22:00)

Де: у приміщенні залу ім. Василя Сліпака оперної студії НМАУ  ім. Чайковського (Консерваторія) вулиця Архітектора Городецького, 1-3.

Для колективних замовлень: (050) 719-73-90, (063) 674-43-34, (044) 289-53-31

Квитки ТУТ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Фигаро там. Национальная опера завершила сезон

2019-07-09 15:13 2889

В Национальной опере Украины состоится премьера балета «Снежная Королева» и заключительный Гала-концерт

2016-06-22 19:05 6942

В Национальной оперетте Украины состоялся гала-концерт к закрытию 80-го театрального сезона

2015-07-02 14:27 8230

Еще новости в разделе "Детали"

Влиять на суды за «Корвалол» компании «Фармак» помогали политические связи

2019-09-09 16:15 69

фото 15 вересня - Гала-концерт відкриття 85-го сезону Національної оперети

2019-09-09 14:36 171

Экс-замглавы департамента защиты экономики Шевцов вместе с женой 7 лет отмывали деньги подпольных казино

2019-09-06 18:30 642

В Иране впервые женщинам разрешили посетить футбольный матч отбора на ЧМ

2019-09-06 07:10 1020
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Влиять на суды за «Корвалол» компании «Фармак» помогали политические связи 2019-09-09 16:15 69
фото 15 вересня - Гала-концерт відкриття 85-го сезону Національної оперети 2019-09-09 14:36 171
Экс-замглавы департамента защиты экономики Шевцов вместе с женой 7 лет отмывали деньги подпольных казино 2019-09-06 18:30 642
В Иране впервые женщинам разрешили посетить футбольный матч отбора на ЧМ 2019-09-06 07:10 1020

Лента

16:30 В Украине снизили тарифы на электричество
16:15 Влиять на суды за «Корвалол» компании «Фармак» помогали политические связи
15:46 Одна из крупнейших авиакомпаний Франции на грани банкротства - уже отменены все рейсы
15:14 В Украине запретили хорошее обезболивающее и жаропонижающее средство
14:45 Радиотелескоп FAST перехватил загадочные радиосигналы из глубокого космоса
фото 14:36 15 вересня - Гала-концерт відкриття 85-го сезону Національної оперети
14:13 Победить ВИЧ помогли личинки паразитов - создано первое лекарство тот спида
13:44 Вашингтон вышел из переговоров с радикальной группировкой "Талибан" в Афганистане
13:16 В Евросоюзе заявили, что не признают любые "выборы" в оккупированном Крыму
12:43 Забастовка пилотов British Airways: МИД предупредил об отмене рейсов на 9 и 10 сентября