Детали 18 грудня Національна оперета України відсвяткує своє 85-річчя феєричним Гала-концертом

2019-12-15 10:30 237

Так, саме 18 грудня на головній сцені Театру відбудеться Святковий гала-концерт до 85-річчя Національної оперети!

Національна оперета України відзначає 85-ий день народження і запрошує всіх киян та гостей столиці приєднатися до грандіозного святкування!

Театр підготував феєричну шоу-програму, яка вразить навіть найвибагливіших шанувальників музики.

На слухачів у цей вечір чекають найкращі оригінальні номери, композиції із найвідоміших у світі оперет, опер та мюзиклів. Звучатимуть твори знаних композиторів: Йоганна Штрауса, Імре Кальмана, Франца Легара, Жака Оффенбаха, Гаетано Доніцетті, Вольфганга-Амадея Моцарта, Джузеппе Верді, Ендрю Ллойда Веббера, Джона Гарольда Кандера, Коула Портера та інших.

Яскраві та оригінальні номери представлять провідні вокалісти театру, артисти хору, балету та оркестру.

З нагоди 85-річчя Театру солісти готують для своїх шанувальників твори, які ще не лунали зі сцени Національної оперети.

У свій ювілей Національна оперета України, як завжди, буде дивувати, вражати та надихати!!!

Коли: 18 грудня, середа

Де: Національна оперетта України (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро «Олімпійська»)

Початок о 19:00