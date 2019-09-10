Политика видео Савченко призналась, что не может найти работу

2019-09-10 17:30 120

 

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко призналась, что ей достаточно сложно найти работу, поэтому сейчас она безработная.

По словам нардепа восьмого созыва, человеку с судимостью достаточно тяжело устроиться на работу в Украине.

"Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому я сузила круг поисков, я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической. Это то, что я хочу для души", - заявила Савченко.

При этом она заявила о намерении пройти медкомиссию, необходимую летчикам.

"Кто же меня с моими статьями, суд по которым еще не доказан, возьмет меня снова на службу в Вооруженные силы Украины и доверит мне самолет? А тем более с бомбой. А если серьезно, для летчика нужно иметь соответствующее состояние здоровья, а у меня оно в тюрьме очень сильно пострадало. Я не знаю, пройду ли медкомиссию на пилота, но я хотя бы постараюсь это сделать", - резюмировала экс-нардеп.

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