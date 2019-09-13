Детали Время первых: Национальная опера удивила уникальными концертными премьерами

2019-09-13 14:02 99

11 и 12 сентября Национальная опера Украины порадовала столичную публику уникальными концертными премьерами. Во-первых, на сцене главного театра страны выступил маэстро Хобарт Эрл, художественный руководитель и дирижер Одесского филармонического оркестра, человек удивительной биографии и столь же дивного таланта.

Во-вторых, впервые в этом зале подтвердил свою отменную репутацию симфонический оркестр Силезской филармонии (Польша) – коллектив с историей, созданный в самом конце Второй мировой – в мае 1945 года.

Ну, а в-третьих, в первый раз киевская публика услышала молодых виртуозов, что упрочивают свой исполнительский авторитет за рубежом – Дали Гуцериеву (виолончель) и Адама Гуцериева (фортепиано).

Программу 11 сентября маэстро Эрл, нынешний одессит, уроженец Венесуэлы с американским гражданством, вместе со своими коллегами-музыкантами посвятили памяти трагедии 2001-го года, которая произошла в этот день Нью-Йорке.

В музыкальное ревю первого и второго дня вошли редкие жемчужины филармонического репертуара – Концерт для виолончели с оркестром ре минор Эдуарда Лало и увертюра Карла Марии фон Вебера к опере «Оберон». А также ранняя (дипломная работа выпускника консерватории), но полностью зрелая с точки зрения формы и вокального мастерства работа Джакомо Пуччини – Messa di Gloria.

Надо сказать, что к составлению программы обоих вечеров участники подошли творчески, учли пожелания оркестров и хора, приняли во внимание репертуар обоих юных солистов, а также акцентировали эффект новизны для аудитории.

В первый вечер публика услышала многообещающую исполнительницу, 19-летнюю Дали Гуцериеву. В ее портфолио концертная деятельность, начатая в нежном возрасте – 9 лет, победа на Международном конкурсе виолончелистов имени Сергея Кнушевицкого (2012 г), а также успешные выступления с ведущими коллективами Европы: Датским Королевским оркестром, Латышским фестивальным камерным оркестром, с симфоническим оркестром АУКСО…

Концерт Эдуарда Лало, созданный в романтических традициях, молодая солистка играла с нежностью, тонко прорисовывая меланхолическую красоту своей партии, не погружаясь в страстность и порывистую эмоциональность, что можно было бы ожидать от такого инструмента как виолончель.

К слову, Дали Гуцериева оттачивает свое мастерство под руководством маститого музыканта, лауреата ряда международных конкурсов – Кирилла Родина. Уже около пяти лет виолончелистка играет на уникальном инструменте 18 века работы итальянского мастера Джованни Гваданини.

Один из ведущих оркестров Восточной Европы, представляющий Польшу на международной арене - симфонический оркестр Силезской филармонии показал хорошую форму, слаженность и полную отдаче воле дирижера, настроившись с ним на одну волну. Особо стоит отметить духовиков и группу струнных.

Этот коллектив играет с известными музыкантами, дал более пятисот концертов в 25 странах. В визитной карточке коллектива – сочинения как национальной школы, так и мирового репертуара. Кстати, Силезский филармонический оркестр стал пионером в популяризации всего вокально-оркестрового наследия Кароля Шимановского, записав сочинения на диск. С оркестром работают такие выдающиеся дирижеры, музыканты и певцы, как Леопольд Стоковский, Фу Цонга, Даниэль Орен, Кристиан Циммерман, Монтсеррат Кабалье.

Совершенно неизгладимое впечатление произвел на киевскую публику Хобарт Эрл. Нельзя было не отметить его блестящее знание партитуры, за все выступление он, кажется, на пюпитр с нотами не посмотрел ни разу, полностью сконцентрировался на оркестре, солистке, а во втором отделении – хоре. Управлял мягко, в интеллигентной манере, округлыми, плавными движениями, но точно уж твердой рукой.

Хобарт Эрл – дирижер мирового уровня, хорошо известен в музыкальных кругах, как тонкий интерпретатор авторского материала. Это второй выход маэстро Эрла на сцену Национальной оперы, в предыдущий свой приезд он дирижировал оперой Пуччини «Чио-Чио-Сан» («Мадам Баттерфляй»).

До того, как маэстро обосновался в Украине и взял в бразды правления Одесский филармонический оркестр, он возглавлял Венский камерный оркестр, симфонический оркестр Tonkuenstler и Noord-Nederlands Orkestr в Голландии. Дирижер является первым и единственным иностранцем, удостоенным звания Народного артиста Украины.

С Дали и Адамом Гуцериевыми мэтр выступает не впервые, потому может судить о том, что их мастерство как исполнителей раз от разу возрастает. Этот факт маэстро отметил в беседе с журналистами.

14-летний пианист Адам Гуцериев (его игре слушатели внимали 12 сентября) начал свою музыкальную карьеру раньше сестры, в 6-летнем возрасте. Сегодня он регулярно играет с известными оркестрами на главных концертных площадках Латвии, Франции, Италии, Бельгии. В 2017-м Адам стал победителем VII Международного конкурса молодых пианистов «Амигдала». В июне прошлого года выступил с Датским Королевским оркестром и маэстро Александром Ведерниковым.

Талантливый подросток учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Несмотря на то, что он ученик всего лишь восьмого класса, в ближайших планах Адама концерты в Таллине, Тулузе, Палермо, Риме, Милане с такими дирижерами как Даниэль Орен, Александр Ведерников, Давид Герингас и Хобарт Эрл.

Для киевского выступления Адам предложил знаменитый концерт Гайдна для фортепиано с оркестром ре мажор, тот, куда автор впервые включил духовые инструменты: гобой и рожки. Сочинение это весьма популярное у исполнителей разного уровня, однако подросток сравнений не боится, потому как уверен: интерпретация каждого музыканта – уникальна.

Отдельного слова требует еще одна премьера. Хор Национальной оперы представил мессу Messa di Gloria Пуччини. Исполненная в 1880 году она долгие годы оставалась неизвестной до тех пор, пока в середине прошлого века не нашлись оригинальные ноты. Первое после забвения, исполнение мессы состоялось в Чикаго в 1952 году.

Хор театра (хормейстер Богдан Плиш) в очередной раз продемонстрировал свое величие и мощь. А солисты - Дмитрий Иванченко (тенор) и Александр Мельничук (баритон) по-настоящему блистали, обмениваясь с хором и оркестром яркими темами.

Резюмируя впечатления от двух концертных дней стоит признать, что публика получила немалое эстетическое удовольствие. И надежду на то, что в следующем сезоне музыканты вновь соберутся на сцене нашего театра.

Автор: Елена Ландюк.