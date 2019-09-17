Политика Стала известна точная дата внеочередных выборов мэра Киева и депутатов горсовета

2019-09-17 08:39 270

В парламент внесли законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины - город герой Киев", согласно которому внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета могут состояться 8 декабря 2019 года.

"Назначить внеочередные выборы Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года", - говорится в документе.

Данный проект зарегистрирован 13 сентября на сайте ВРУ, а 16 сентября закон был направлен на рассмотрение. Инициаторами написания документа является 39 депутатов (36 из них со "Слуги народа"), которых возглавил председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

В документе идет речь о порядке назначения и полномочий председателя Киевской городской госадминистрации. В предложенных изменениях говорится, что главу КГГА назначает и увольняет президент Украины по представлению Кабмина. А глава КГГА: соглашается с назначением и увольнением руководителей госпредприятий и органов министерств Киева; не участвует в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, которые касаются Киева; согласовывает вопросы о создании, перепрофилировании или ликвидации государственных учреждений, предприятий или организаций Киева; имеет право обжаловать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов; по итогам проверки актов на соответствие интересам территориальной общины, может требовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно их устранить.