Коронавирус В Киеве выявлено уже 4429 случаев заражения COVID-19 - ситуация по районам

2020-06-23 12:10 207

За минувшие сутки, 23 июня, в Киеве коронавирусом заразился 61 человек. Всего за время пандемии подтвердили уже 4429 случаев заражения Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале. Умерли от коронавируса три человека.

Среди заболевших:

29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет

28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет

4 ребенка: две девочки (2 года и 10 лет) и два мальчика (2 года и 15 лет).

Как сообщает 112.ua, за сутки в стоилце госпитализировали 17 человек. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 24 человека.

Всего коронавирус за время пандемии победили уже1415 жителей Киева.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано в Деснянском районе - 13. Вторую строчку антирейтинга поделили между собой Оболонский, Печерский и Днепровский районы - по восемь инфицированных.

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