Политика Теризбирком объявил победителем выборов мэра Харькова Игоря Терехова

2021-11-02 08:26

Территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. За него проголосовали 146 240 избирателей (50,66%). Об этом сообщает Телеграм-канал Политика Страны.

По данным ТИК, на втором месте – Михаил Добкин, набравший 82 тысячи голосов.

На третьем месте - лидер местного Нацкорпуса Константин Немичев. У него 20,2 тысячи голосов избирателей.

Четвертое место занимает кандидат от Евросолидарности Александр Скорик - 15, 4 тыс. голосов

Депутат горсовета от Слуги народа Мустафаева на пятом месте (9,1 тысяч голосов), а кандидат от Партии Шария Владимир Плетнев занял шестое место с результатом - 8, 1 тыс. голосов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Харькове состоялись выборы мэра, обнародованы данные экзитполов

2021-11-01 09:21

"Простите, что так получилось" - суд Харькова избрал меру пресечения 16-летнему виновнику смертельного ДТП

2021-10-28 14:50

видео Появилось видео из салона Infiniti, снятое за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове

2021-10-28 10:12

ТРЕНИРОВКА ПОЛИЦИИ ПЕРЕД ХЭЛЛОУИНОМ ИЛИ В КАКОМ СТИЛЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ В ХАРЬКОВЕ

2021-10-11 13:19

Еще новости в разделе "Политика"

Еще один вице-премьер и министр из Кабмина Шмыгаля подал в отставку

2021-11-02 11:46

фото Обнародованы новые фото огромного количества российской военной техники у границ Украины

2021-11-02 09:40

Теризбирком объявил победителем выборов мэра Харькова Игоря Терехова

2021-11-02 08:26

Смерть Полякова: в МВД объяснили, откуда у нардепа "следы от удушения"

2021-11-01 20:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Еще один вице-премьер и министр из Кабмина Шмыгаля подал в отставку 2021-11-02 11:46
фото Обнародованы новые фото огромного количества российской военной техники у границ Украины 2021-11-02 09:40
Теризбирком объявил победителем выборов мэра Харькова Игоря Терехова 2021-11-02 08:26
Смерть Полякова: в МВД объяснили, откуда у нардепа "следы от удушения" 2021-11-01 20:40