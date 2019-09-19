Украина С 1 октября украинцы не смогут пользоваться монетами номиналом 1,2,5 копеек

2019-09-19 21:00 303

Начиная с 1 октября этого года украинцы не смогут пользоваться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек, но смогут обменять их в банках на банкноты. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод.

“С 1 октября этого года мы больше не будем и не сможем использовать монеты номиналами 1, 2 и 5 коп., но это не повод для волнения. В течение следующих 3 лет мы с вами можем обменять эти монеты на монеты на банкноты других номиналов в банках, в НБУ частности”, — сказал Холод.

Кроме того, с начала октября начнется изъятие из обращения монет номиналом 25 коп. В отличие от 1, 2 и 5 коп. 25 копеек пока останутся в наличном обращении, ими можно будет расплачиваться.

“Но те монет номиналом 25 коп., попастющих в банки, уже не будут возвращаться назад в обращение и постепенно их будет становиться все меньше”, — сказал Холод.

По его словам, это делается для удобства пользователей, экономии времени при осуществлении расчетов и экономической целесообразности.