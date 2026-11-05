Політика Уряд Німеччини виключив можливість введення в експлуатацію газопроводу Nord Stream 2

2026-11-05 12:31

Уряд Німеччини виключив введення в експлуатацію газопроводу Nord Stream 2. Його сертифікація залишається призупиненою, вказано у відповіді на парламентський запит ультраправої Альтернативи для Німеччини.

"Для федерального уряду питання введення в експлуатацію Nord Stream 2 не стоїть. Крім того, процедура сертифікації Nord Stream 2 залишається призупиненою", - зазначили у документі.

У повідомленні також нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москва протягом 2022 року поступово скорочувала постачання трубопровідного газу до Німеччини з політичних причин. Ще до диверсій на газопроводах у вересні того року росія повністю припинила постачання.

Федеральний уряд зауважив, що росія використовує доходи від експорту енергоносіїв для продовження агресивної війни проти України. У відповідь Європейський Союз запровадив масштабні санкції проти російського енергетичного сектору та прагне повністю припинити енергетичні відносини з рф у межах стратегії REPowerEU.

Своєю чергою, німецький уряд повністю підтримує цей курс, зокрема санкції щодо газопроводів Nord Stream, запроваджені в межах 18-го пакета санкцій ЄС у липні 2025 року.

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