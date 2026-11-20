ВІЙНА В Україні Через психологічне виснаження дітей НМТ-2027 хочуть скоротити до 3-х предметів

2026-11-20 12:35

Станом на листопад 2026 року формат НМТ-2027 офіційно ще не затверджено.

Проте в кулуарах Верховної Ради та профільному освітньому комітеті наразі активно обговорюють можливість скорочення кількості предметів.

Дискусії точаться довкола кількох моделей тестування, і варіант із трьома предметами розглядається як компроміс задля зниження навантаження на школярів в умовах воєнного стану:

Які варіанти формату НМТ-2027 розглядають:

1. Модель «3+1» (Чотири предмети) — базова модель.

• Рекомендована профільним комітетом 28 жовтня 2026 року (законопроєкт №15440) за основу та в цілому.

• Повністю повторює чинний формат НМТ. Абітурієнти складають три обов'язкові предмети (українську мову, математику та історію України) + один предмет на вибір (іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія чи українська література).

2. Модель із трьома обов'язковими предметами (Без вибору)

• Ініційована головою підкомітету з питань вищої освіти Юлією Гришиною.

• Пропонується повністю прибрати четвертий предмет на вибір, натомість залишити три залізобетонні обов'язкові дисципліни: українську мову, математику та історію України.

Це полегшить складання тесту за один день, але позбавить вступників можливості продемонструвати знання за профілем майбутньої спеціальності (наприклад, біології для медиків чи фізики для інженерів).

3. Модель із трьома предметами (Математика на вибір)

• Альтернативний законопроєкт №15440-1 відправлено комітетом на доопрацювання.

• Обов'язковими пропонували залишити лише українську мову та історію України, а третім зробити предмет за вибором абітурієнта (куди б перейшла і математика).

Ця ідея викликала гострі дискусії, адже проти скасування обов'язкової математики виступили в Міністерстві освіти і науки.

Чому хочуть скоротити тест

Головний аргумент прихильників скорочення іспиту до 3-х предметів — психологічне та фізичне виснаження дітей.

Через постійні обстріли, повітряні тривоги та відключення світла школярі мають значні освітні втрати.

Складати чотири предмети в один день після безсонних ночей — це надмірне навантаження.

Коли буде точне рішення

Остаточний формат вступної кампанії та кількість предметів ухвалить Верховна Рада під час голосування у сесійній залі.

Рекомендація для учнів

Незалежно від того, яку модель обере парламент, три базові дисципліни — українська мова, математика та історія України — фігурують як обов'язкові або ключові в усіх проєктах.

Тому починати підготовку до них варто вже зараз.