Детали Глава департамента Минагропрода Ахиджанов грабит государство на миллионы гривен, – СМИ

2019-09-23 12:12 219

Директор хозяйственно-финансового департамента Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Баграт Ахиджанов построил ряд схем на подотчетных ведомству госпредприятиях, став фактически «серым кардиналом» в аграрной сфере и обворовывая государство на миллионы бюджетных гривен.

«Тихий и неприметный директор департамента финансово-кредитной политики Минагропрода с 2006 года, переживший смены всех властей и министров, грузинский бухгалтер черкасского элеватора Баграт Ахиджанов больше всего любил не громкие выступления и публичность, а тихий и, главное, долгий шелест пересчитываемых купюр из ежемесячных конвертов и пакетов из 117 активных предприятий, отнесенных к ведению Минагропрода – неофициальной части процесса «сдачи финотчетности».

По информации издания, Ахиджанов стал «серым кардиналом» министерства благодаря поддержке госсекретаря ведомства Владислава Андронова.

«Этот дуэт с 2017 был успешен как никогда. Ахиджанов с Андроновым разработали схему временных контрактов с исполняющими обязанности директоров предприятий в обход конкурсов и приказов министра о назначении. Так, из 117 предприятий на 68 больше двух лет директора исполняют обязанности. Все конкурсы, которые пытались назначить и провести предыдущие четыре министра, не состоялись. А на 23-х предприятиях вообще нет руководителей – они управляются в ручном режиме».

Сейчас самая горячая пора продавать урожай и манипулировать отчетностью, подчеркивает издание. Для этого Ахиджанов не утверждает ни одного финансового плана на 2019 год, пока не реализует схемы по реализации сельхозпродукции выращенной на государственных землях.

Также в заметке приводятся примеры предприятий, «опекаемых» Ахиджановым. Так, ГП «Степовое», предприятие районного значения, за год стало убыточным. Черные схемы перепродажи урожая стоили государству 1,5 млн грн. А на предприятии «Ликтравы», которое должно приносить минимум 120 млн гривен от выращивания и реализации сельхозпродукции, показывается прибыль в 640 тыс. гривен. При этом прячутся долги по зарплате на 843 тыс. гривен – то есть, оно по факту убыточное.

«Успех Ахиджанова подтверждает и анализ деклараций. Почти всю свою жизнь он работал на государственной службе. Бизнесом не занимался. И сегодня зарегистрированных на имя чиновника фирм мы не находим. Из открытых источников только видим, что кроме работы в министерстве Баграт Ахиджанов задействован в рядах наблюдательного совета государственного публичного акционерного общества «Аграрный фонд». Исходя из этого у чиновника в принципе не предполагается больших доходов. Но вот в декларациях за последние годы наблюдаем на счетах у Баграта Ахиджанова и его жены Жанны в различных банках более 3 миллионов гривен, почти 70 тыс. долларов и еще 23 тыс. в евро. А кроме этого, у Ахиджановой имеется еще 800 тыс. гривен наличными. Также дорогие атрибуты успешной жизни – часы Jaeger-LeCoultre Cartier Ulysse Nardin. Цена на которые стартует от 10-15 тыс. евро», – приводит информацию издание.

При этом зарплата чиновника составляет примерно 37 тыс. гривен в месяц, то есть за год это лишь немного меньше полумиллиона. Почти такой же доход и у жены.

«При этом зарегистрированного бизнеса на имя жены мы также не находим. Так откуда такие суммы у супругов? Загадка. Также интересно, как тщательно изучает Ахиджанов финотчетность ПАО «Аграрный фонд», которую готовит начальник отдела планирования и бюджета планово-экономического управления финансового департамента ПАО Ахиджанова Карина Багратовна. 

Сможет ли руководитель нового министерства Милованов победить финансового спрута Ахиджанова, или продолжит схемы банкротства предприятий? Это будет тест для правительства технократов». 

 

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