Мир Полиция Франции арестовала банду на электросамокатах, ограбившую ювелирный

2021-07-30 14:00

Во Франции правоохранителям удалось вернуть большую часть ювелирных изделий на сумму примерно два миллиона евро, украденных из элитного парижского бутика Chaumet на этой неделе.

Двое подозреваемых были задержаны в зоне отдыха на автомагистрали недалеко от города Мец, вблизи французской границы с Германией. Полиция пока не подтвердила задержание.

Как сообщалось, драгоценности на сумму два миллиона евро были украдены во вторник из ювелирного магазина Chaumet недалеко от Елисейских полей в центре Парижа, вооруженный грабитель скрылся на электросамокате.

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