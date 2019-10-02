Детали Динат Гумеров: Блогеры должны быть ответственны перед обществом

2019-10-02 10:32 153

Блогеры и другие представители альтернативных медиа должны осознавать ответственность перед своей аудиторией и даже шире - перед всем обществом, поскольку с каждым годом аудитория популярных блогеров становится всё больше и больше.

Медиа-проекты на площадках YouTube и Instagramm стали по-настоящему более интересным и ярким форматом потребления контента для молодых людей, чем ТВ и традиционные СМИ – такое мнение высказал блогер Динат Гумеров.

«С одной стороны наша деятельность является, конечно, бизнесом, причём, в довольно сложном сегменте. Но мы ещё и формируем общественное мнение среди довольно молодой публики – молодёжи и даже несовершеннолетних. Нужно открыто признать, что YouTube-проекты уже давно стали для молодых почти полноценной заменой телевидения. Но в отличие от ТВ, на YouTube-каналах меньше различных фильтров и ограничений. Однако регулирование допустимого содержания и ограничение деструктивного контента необходимо для любой массовой информационной площадки», - полагает блогер.

По его словам, в настоящее время YouTube заполнен огромным количеством довольно негативных вещей для молодых людей. Это и пропаганда грубости и агрессии (пранки с элементами насилия), тиражирование хайпа, скандалов и многое другое. Возможно, пришло время блоггерам создать для себя некий неформальный этический кодекс, обзательный для всех участников блогосферы: какие материалы нельзя пропускать в наш контент, а какие – наоборот, будут полезны и конструктивны для нашей молодой аудитории.

«На мой взгляд, тиражирование скандалов, разборок, негатива неприменимо для молодых подписчиков. Если у кого-то к кому–то есть претензии, эти проблемы лучше решать или наедине, или в правовом поле, но не превращать это всё в шоу. В жизни и так много негатива, почему мы его должны множить? А вот проекты, направленные на личностный рост, быстрое получение самостоятельности и вообще более глубокое понимание жизни – вот что нужно молодым ребятам», - считает Гумеров.

Кроме того, по его мнению, блогосфера является, большей частью, пространством для бизнеса, раскрутки брендов, медийных персон и привлечения клиентов. Но потенциал топовых блогеров должен быть использован и для социально-ориентированных инициатив.

«Наша блогосфера хорошо представлена в развлекательном сегменте. Но кроме этого, мне кажется, будет очень полезным привлечение известных блогеров для освещения и реализации крупных социальных, благотворительных и образовательных проектов. Таким образом участники блогосферы могут внести свой посильный и на самом деле весомый вклад в развитие позитивных тенденций для нашей молодёжи», - резюмировал Динат Гумеров.