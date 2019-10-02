Детали Динат Гумеров: Блогеры должны быть ответственны перед обществом

2019-10-02 10:32 153

Блогеры и другие представители альтернативных медиа должны осознавать ответственность перед своей аудиторией и даже шире - перед всем обществом, поскольку с каждым годом аудитория популярных блогеров становится всё больше и больше.

Медиа-проекты на площадках YouTube и Instagramm стали по-настоящему более интересным и ярким форматом потребления контента для молодых людей, чем ТВ и традиционные СМИ – такое мнение высказал блогер Динат Гумеров.
«С одной стороны наша деятельность является, конечно, бизнесом, причём, в довольно сложном сегменте. Но мы ещё и формируем общественное мнение среди довольно молодой публики – молодёжи и даже несовершеннолетних. Нужно открыто признать, что YouTube-проекты уже давно стали для молодых почти полноценной заменой телевидения. Но в отличие от ТВ, на YouTube-каналах меньше различных фильтров и ограничений. Однако регулирование допустимого содержания и ограничение деструктивного контента необходимо для любой массовой информационной площадки», - полагает блогер.

По его словам, в настоящее время YouTube заполнен огромным количеством довольно негативных вещей для молодых людей. Это и пропаганда грубости и агрессии (пранки с элементами насилия), тиражирование хайпа, скандалов и многое другое. Возможно, пришло время блоггерам создать для себя некий неформальный этический кодекс, обзательный для всех участников блогосферы: какие материалы нельзя пропускать в наш контент, а какие – наоборот, будут полезны и конструктивны для нашей молодой аудитории.

«На мой взгляд, тиражирование скандалов, разборок, негатива неприменимо для молодых подписчиков. Если у кого-то к кому–то есть претензии, эти проблемы лучше решать или наедине, или в правовом поле, но не превращать это всё в шоу. В жизни и так много негатива, почему мы его должны множить? А вот проекты, направленные на личностный рост, быстрое получение самостоятельности и вообще более глубокое понимание жизни – вот что нужно молодым ребятам», - считает Гумеров.

Кроме того, по его мнению, блогосфера является, большей частью, пространством для бизнеса, раскрутки брендов, медийных персон и привлечения клиентов. Но потенциал топовых блогеров должен быть использован и для социально-ориентированных инициатив.

«Наша блогосфера хорошо представлена в развлекательном сегменте. Но кроме этого, мне кажется, будет очень полезным привлечение известных блогеров для освещения и реализации крупных социальных, благотворительных и образовательных проектов. Таким образом участники блогосферы могут внести свой посильный и на самом деле весомый вклад в развитие позитивных тенденций для нашей молодёжи», - резюмировал Динат Гумеров.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Аваков потребовал от Порошенко и Зеленского ради кресла на Банковой не раскалывать Украину

2019-04-15 12:15 1626

Еще новости в разделе "Детали"

Динат Гумеров: Блогеры должны быть ответственны перед обществом

2019-10-02 10:32 153

«Заразные наряды» от Ирины Марчук

2019-09-30 10:30 8774

Недоуволенные из ГАСИ коррупционеры продолжают внедрять схемы в строительной отрасли, – СМИ

2019-09-30 09:22 714

Эксперты назвали самый опасный для здоровья режим стиральной машины

2019-09-29 14:00 3249
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Динат Гумеров: Блогеры должны быть ответственны перед обществом 2019-10-02 10:32 153
«Заразные наряды» от Ирины Марчук 2019-09-30 10:30 8774
Недоуволенные из ГАСИ коррупционеры продолжают внедрять схемы в строительной отрасли, – СМИ 2019-09-30 09:22 714
Эксперты назвали самый опасный для здоровья режим стиральной машины 2019-09-29 14:00 3249

Лента

11:15 Что сейчас реально происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба
10:42 Порошенко подключился к протестам против подписания "формулы Штайнмайера"
10:32 Динат Гумеров: Блогеры должны быть ответственны перед обществом
документ 10:14 Обнародован полный текст подписанного документа по формуле Штайнмайера
09:41 Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит сегодня - план работы
09:13 Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик раскрыл детали договоренности по формуле Штайнмайера
08:40 В Украине ликвидируют более тысячи убыточных госпредприятий
08:12 Рада рассмотрит бюджет-2020 в первом чтении 18 октября
22:30 Реинтеграция Донбасса: Зеленский анонсировал новый закон
22:00 В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение с 1 октября