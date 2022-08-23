ВОЙНА В Украине "Имеем закрытую социологию: общество рф уже начинает шататься", - Данилов

2022-08-23 21:30

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной.

Об этом свидетельствует закрытая социология, сказал он.

"У нас есть закрытая социология, которую недавно провели в Российской Федерации. Общество РФ уже начинает шататься. И такой единогласной поддержки их диктатора Путина уже нет. Они начинают думать об ответственности, которая будет. И главное – у нас есть отдельное исследование по женской части: они начинают очень бояться за своих детей, за своих внуков, за своих мужей. Потому что ежедневно их все больше и больше отправляется туда в черных пакетах", - сказал Данилов.

После 24 февраля россиян в Украине "косили пачками", рассказал Данилов, и, по данным этого исследования, в России почти нет семей, в которых не было бы родственников или знакомых, погибших или раненых на войне.

"И они начинают задумываться, нужно ли им дальше отправлять своих детей сюда", – сказал Данилов.

Он прогнозирует, что это будет постепенно влиять на внутреннее единство в России и может привести к ее распаду.

"Россияне называли Крым "красной линией" и говорили, что с таким оскорблением, как уничтожение крымского моста, не смогут смириться. Однако им придется проглотить не только это, но и многие вещи, которые ожидают их ближайшие 5-7 лет", - заявил Данилов. Источник: https://censor.net/ru/n3362476