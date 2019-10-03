Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Марафон в Киеве: Когда и во сколько в столице будут перекрывать дороги 4,5 и 6 октября

2019-10-04 08:24 135

В ближайший уикенд  (5-6 октября и частично в пятницу 4 октября) в Киеве снова будут перекрывать дороги. В столице пройдет 10-й международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon.

В день забега на ряде улиц столицы ограничат движение всех видов транспорта, в том числе и изменят график движения общественного транспорта. Вся трасса Киевского марафона разбита на условные «отрезки», движение на которых будут ограничивать и восстанавливать по мере их преодоления участниками забега. Также ограничение вводится в день подготовки к марафону, 4 октября.

Когда, где и во сколько ограничат движение транспорта:

с 21:00 4 октября до 22:00 6 октября - на Владимирском проезде, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской;

с 05:00 5 октября до 22:00 6 октября - на ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Софиевской), ул. Трехсвятительской.

В субботу, 5 октября, движение ограничат:

с 12:00 до 17:50 - на ул. Михайловской (от Михайловской площади до Михайловского переулка) и ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до Михайловской площади);

с 13:00 до 16:30 - на ул. Большой Васильковской (от Бессарабской площади до ул. Коновальца);

с 13:00 до 17:50 - на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Майдана Незалежности), ул. Владимирской (от ул. Софиевкой до бульвара Шевченко), бульваре Тараса Шевченко и ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко).

В день забега, 6 октября, движение ограничат:

с 05:00 до 22:00 - на ул. Михайловской (от Михайловской площади до Михайловского переулка) и ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до Михайловской площади);

с 08:00 до 11:15 - на ул. Владимирской (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко), бульваре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Крещатик), площади Победы, ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской), ул. Жилянской и ул. Большой Васильковской (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади);

с 08:00 до 11:45 - на ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко), ул. Крещатик, Европейской площади, Музейном переулке, ул. Грушевского, Петровской аллее и Парковой дороге;

с 08:30 до 12:15 - на Днепровском спуске, аллее Герое Крут, ул. Лаврской и ул. Заречной;

с 08:45 до 13:00 - на проспекте Соборности, ул. Сверстюка, Русановском канале, ул. Энтузиастов и Русановской набережной;

с 08:45 до 13:15 - на бульваре Дружбы Народов и мосту Патона;

с 08:45 до 13:45 - на Набережном шоссе;

с 08:45 до 15:30 - на ул. Набережно-Крещатицкой (от ул. Нижний вал до Почтовой площади);

с 09:30 до 15:00 - в парке Муромец, на Северном и Гаванском мостах;

с 09:30 до 15:30 - на ул. Набережно-Рыбальской и ул. Нижний вал;

с 09:45 до 15:45 - на ул. Глыбочицкой;

с 09:45 до 16:00 - на Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола и ул. Сечевых Стрельцов.

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