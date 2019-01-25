Украина КАРТА В Киеве частично перекроют Южный мост в сторону просп. Бажана

2019-01-25 20:30 210

Сегодня, 25 января на Южном мосту Киева в связи с ремонтными работами частично ограничат движение транспорта.

"С 22.00 25 января 2019 года до 06.00 часов 26 января 2019 года в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение в направлении просп. Николая Бажана", – сообщили в КГГА со ссылкой на Киевавтодор.

В Киевавтодоре просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Кроме того, на ближайший уикенд (26 и 27 января), откроют для пешеходов Крещатик.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения Киева, Крещатик будет перекрыт для автомобилей в субботу, 26 января, с 19:00 до 22:00, в воскресенье, 27 января, с 10:00 до 22:00.