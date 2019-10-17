Украина КАРТА На Донбассе применили запрещенное оружие, у ВСУ есть потери и раненные

2019-10-17 11:16 294

Сепаратисты Донбасса за минувшие сутки 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один боец ВСУ, еще один был ранен.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, обстреливались позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

Также обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки (трижды), Водяного (семь раз), Марьинки (дважды), Песков (дважды), Лебединского (дважды), Пищевика, Чермалыка (дважды), Талаковки (дважды), Новомихайловки, Тарамчука, Луганского (трижды), Зайцево, Золотого, Новозвановки и Катериновки.