Украина КАРТА На Донбассе снова бьет запрещенная Минскими соглашениями артиллерия

2019-10-18 13:12 63

За минувшие сутки террористы Донбасса 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122, минометов калибра 120 и 82 мм, БМП, из гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Авдеевки (дважды), Водяного (трижды), Павлополя (пять раз), Талаковки (дважды), Березового, Пищевика, Лебединского, Широкино, Луганского, Новолуганского, Золотого (трижды), Новозвановки (Трижды), Гладосово, Крымского (дважды), Попасной и Хутора Вольный.

С начала нынешних суток враг два раза нарушил режим прекращения огня – неподалеку Новотошковского и Золотого-4.