Украина В НБУ раскрыли детали переговоров по кредиту МВФ - тариф на газ, Приватбанк и рынок земли

2019-10-18 21:36 195

Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что на переговорах украинской делегации с Фондом не фигурируют вопросы о повышении цены на газ для населения Украины и ситуация с ПриватБанком. 

Представители Украины провели встречи с заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, а также главой миссии МВФ в Украине Роном ван Рооденом. Среди основных вопросов, которые обсуждаются на встрече − принятие ряда законопроектов, которые были предварительно оговорены, включая восстановление ответственности за незаконное обогащение, бюджет 2020 года, вопросы рынка земли.

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - указал глава Нацбанка.

Также Смолий подчеркнул, что на переговорах не стоит вопрос Приватбанка: "Он вообще требует решения, ведь в 2016 году национализация была проведена согласно закону и сегодня действующее законодательство не предусматривает возврат банка бывшим акционерам", − отметил он. 

Ранее в НБУ сообщили, что переговоры с МВФ заморожены из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком.

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