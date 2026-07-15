Життя Нову купюру у 2000 гривень з Василем Стусом вирішили змінити

2026-07-15 16:45

15 липня Національний банк оприлюднив заяву, в якій йдеться про намір оновити шрифтове оформлення банкноти номіналом 2000 гривень. Очікується, що нову купюру буде введено в обіг за планом – 4 вересня цього року.

Нацбанк подякував фаховій спільноті дизайнерів за свідому позицію та професійну увагу до кожного елемента нової банкноти національної валюти.

«Ми проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками Національного банку напису номіналу банкноти до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження. Якщо раніше це питання могло розглядатися як суто фахова дискусія, зокрема щодо технічних аспектів виконання напису (шрифтовий пакет НБУ не використовувався), то сьогодні це справа принципу: для Національного банку України неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, з роботою громадянки країни-агресора», – йдеться в заяві.

Зважаючи на це, НБУ вирішив оновити стилістику напису на нових банкнотах номіналом 2000 гривень. У Нацбанку запевняють, що графічне зображення літер напису буде створено в повній відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій.

«Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії – у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора – самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила росія», – прокоментував очільник НБУ Андрій Пишний.

Водночас НБУ переконує, що, оскільки банкнота ще не запущена у виробництво, то внесення змін до оформлення на строки її введення в обіг не вплине.

Насамкінець у заяві міститься довідкова інформація щодо розробки оформлення банкнот.

«Елементи дизайну виготовляються художниками НБУ в спеціальному захищеному програмному середовищі, яке унеможливлює використання сторонніх неавторизованих елементів, зокрема пакетів шрифтів. Графічні елементи напису безпосередньо вимальовуються художниками у захищеному програмному середовищі, тобто стандартні шрифтові пакети не використовуються безпосередньо під час створення напису номіналу. Використання авторських творів замість готових продуктів передбачене для забезпечення підвищення рівня захищеності банкнот. За основу для створення написів художники Національного банку використовують окремі елементи ліцензійних шрифтів, що в процесі можуть видозмінюватися художниками (у межах наявної ліцензії) як авторська версія».