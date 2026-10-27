Економіка Курс гривні прискорив зниження відносно долара і євро - майже досягнуто нової психологічної позначки

2026-10-27 16:11

Курс гривні прискорив зниження відносно долара і євро обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку у вівторок, 27 жовтня.

Так, середній курс продажу долара піднявся відразу на 50 копійок і перебуває на рівні 46,10 гривні. Курс продажу євро зріс на 40 копійок – 51,70 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 45,80 гривні (+42 копійки), а євро – по 51,35 гривні (+30 копійок).

На міжбанку курс американської валюти впав на 6 копійок і перебуває на рівні 45,60-45,63 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У понеділок НБУ підняв офіційний курс долара на 15 копійок – 45,20 гривень. Це другий поспіль історичний рекорд. А курс євро піднявся на 14 копійок – 50,57 гривень.

Нагадаємо, інтервенції НБУ перевищили $1 млрд 15 тиждень поспіль. Продаж на міжбанківському ринку склав $1 млрд 249 млн.