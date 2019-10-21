Курьезы Для украинских подростков запустят мобильный реестр первого секса

2019-10-21 11:12 123

В Украине планируют запустить реестр начала личных интимных отношений - «реестр секса». Целью «реестра» является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасного интимной жизни.

Эта комплексная программа предложит гражданам сознательно и ответственно подходить к началу половой жизни или начала интимных отношений, создания семьи, защитит несовершеннолетних или юных граждан, которые могут стать заложниками злых намерений более взрослых партнеров и тому подобное.

«Способ - мобильное приложение предусматривающий добровольную регистрацию« начала отношений», с внесением исключительно ФИО, даты рождения, действующего мобильного контакта.

Отображение «пара» активируется когда оба партнера подтверждают смс кодами свою регистрацию «связь», которые приходят на мобильные номера, но код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения. Повод - требование или пожелание одного из партнеров имеющих целью начать построение семейных, полноценных отношений со всеми юридическими признаками гражданского брака », - сообщил на своей странице адвокат Андрей Хилько.