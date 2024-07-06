ВОЙНА В Украине ПФУ начал передавать данные в Реестр военнообязанных

2024-07-06 11:30

В рамках выполнения правительственного постановления от 5 июня 2024 года Пенсионный фонд Украины ввел новую систему информационного взаимодействия между реестром застрахованных лиц и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных.

Как отмечает ПФУ, это нововведение значительно упрощает процесс управления кадровыми вопросами для работодателей.

Теперь через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда работодатели могут в режиме реального времени обновлять информацию о трудовых отношениях с работниками. Это касается принятия на работу, перемещения между отделами, смены должностей, увольнения и возобновления на работе, а также временной приостановки или возобновления трудовых договоров.

Обновленный интерфейс кабинета позволяет быстро подавать эти сведения, а система обеспечивает обновление данных в реестре в течение суток. Кроме того, работодатели получили доступ к расширенной информации о своих работниках, включая историю трудовых отношений с 2011 года.

Важным аспектом новой системы есть возможность делегировать полномочия по управлению кадровой информацией уполномоченным специалистам предприятия. Эти специалисты, имея соответствующую квалифицированную электронную подпись, могут самостоятельно вносить изменения и пересматривать данные о трудовых отношениях.