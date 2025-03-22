Украина расширила возможности подачи заявлений в Международный Реестр убытков Register of Damage for Ukraine - RD4U. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра на своей Facebook-странице.
"Во время встречи с делегацией Реестра убытков, которую возглавил Председатель Совета Роберт Спано, мы обсудили расширение возможностей подачи заявлений от пострадавших из-за агрессии России", - отметила она.
Украинцы теперь могут подавать заявления еще по шести новым категориям, которые охватывают наиболее болезненные и массовые нарушения:
"Подать заявление можно через Дію. Подробные инструкции см. www.RD4U.claims", - добавила Мудра.
Чиновница подчеркнула, что Международный Реестр убытков - "только начало пути". В настоящее время ведется активная работа по созданию Комиссии, которая будет рассматривать заявления, определять суммы компенсаций, впереди — формирование Компенсационного фонда, из которого будут производиться выплаты.
"Каждое ваше заявление — это доказательство. Это еще один гвоздь в гроб безнаказанности агрессора. Мы все вместе работаем над тем, чтобы Россия ответила за каждое причиненное страдание и разрушение", - резюмировала Мудра.