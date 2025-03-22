ВОЙНА В Украине Украина расширила возможности подачи заявлений в Международный Реестр убытков

2025-03-22 14:36

Украина расширила возможности подачи заявлений в Международный Реестр убытков Register of Damage for Ukraine - RD4U. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра на своей Facebook-странице.

"Во время встречи с делегацией Реестра убытков, которую возглавил Председатель Совета Роберт Спано, мы обсудили расширение возможностей подачи заявлений от пострадавших из-за агрессии России", - отметила она.

Украинцы теперь могут подавать заявления еще по шести новым категориям, которые охватывают наиболее болезненные и массовые нарушения:

Вынужденное перемещение внутри страны (A1.1): когда вас заставили покинуть свой дом из-за войны.

Серьезные телесные повреждения (A2.3): если вы или ваши близкие получили тяжелые ранения из-за агрессии.

Сексуальное насилие (A2.4): случаи насилия, которые никогда не должны происходить.

Пытки или бесчеловечное обращение (A2.5): жестокое или уничижительное обращение, которое нужно зафиксировать.

Лишение свободы (A2.6): незаконное удержание в плену или другом месте.

Принудительный труд или служба (A2.7): ситуации, когда вас заставляли работать против вашей воли.

"Подать заявление можно через Дію. Подробные инструкции см. www.RD4U.claims", - добавила Мудра.

Чиновница подчеркнула, что Международный Реестр убытков - "только начало пути". В настоящее время ведется активная работа по созданию Комиссии, которая будет рассматривать заявления, определять суммы компенсаций, впереди — формирование Компенсационного фонда, из которого будут производиться выплаты.

"Каждое ваше заявление — это доказательство. Это еще один гвоздь в гроб безнаказанности агрессора. Мы все вместе работаем над тем, чтобы Россия ответила за каждое причиненное страдание и разрушение", - резюмировала Мудра.