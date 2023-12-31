Политика Великобритания на Совбезе ООН: Обвинять в гибели граждан рф следует, прежде всего, президента путина

2023-12-31 10:30

 

За смерть россиян в Белгороде несет российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил политический координатор постоянного представительства Великобритании при ООН Том Фиппс на заседании Совета Безопасности ООН.

"Если Россия хочет, чтобы кого-то обвинили в гибели россиян в этой войне, то следует начинать с президента Путина. Президент Путин несет ответственность за отправку многих тысяч российских военнослужащих на бессмысленную смерть", – сказал Фиппс.

Он заявил, что Россия, не сумев победить Украину в военном отношении, перешла к "неизбирательным нападениям на гражданское население".

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден гневно отреагировал на атаку рф и призвал Конгресс "принять срочные меры"

2023-12-30 09:30

Финляндия заключила оборонное соглашение с США - москва в бешенстве выдала новую серию угроз

2023-12-29 13:01

Союзники Украины могут через два месяца конфисковать активы рф на $300 миллиардов, - FT

2023-12-28 16:48

Южная Корея значительно усилила экспортные санкции против рф и беларуси

2023-12-28 10:27

Еще новости в разделе "Политика"

Великобритания на Совбезе ООН: Обвинять в гибели граждан рф следует, прежде всего, президента путина

2023-12-31 10:30

Подоляк рассказал, будет ли голосование за законопроект о мобилизации в нынешнем виде

2023-12-31 08:30

В НАТО отреагировали на пролет ракеты в Польше

2023-12-30 13:30

Залужный уволил свою внештатную помощницу Мартынюк после ее высказываний относительно мобилизации

2023-12-30 11:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Великобритания на Совбезе ООН: Обвинять в гибели граждан рф следует, прежде всего, президента путина 2023-12-31 10:30
Подоляк рассказал, будет ли голосование за законопроект о мобилизации в нынешнем виде 2023-12-31 08:30
В НАТО отреагировали на пролет ракеты в Польше 2023-12-30 13:30
Залужный уволил свою внештатную помощницу Мартынюк после ее высказываний относительно мобилизации 2023-12-30 11:30