Политика Великобритания на Совбезе ООН: Обвинять в гибели граждан рф следует, прежде всего, президента путина

2023-12-31 10:30

За смерть россиян в Белгороде несет российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил политический координатор постоянного представительства Великобритании при ООН Том Фиппс на заседании Совета Безопасности ООН.

"Если Россия хочет, чтобы кого-то обвинили в гибели россиян в этой войне, то следует начинать с президента Путина. Президент Путин несет ответственность за отправку многих тысяч российских военнослужащих на бессмысленную смерть", – сказал Фиппс.

Он заявил, что Россия, не сумев победить Украину в военном отношении, перешла к "неизбирательным нападениям на гражданское население".