Утвержден новый порядок назначения и выплаты пособия в случае гибели или инвалидности бойца

Правительство утвердило новый Порядок назначения и выплаты единоразового пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Об этом говорится в постановленииКабмина.
Порядок определяет механизм назначения и выплаты помощи участникам в АТО в Донецкой и Луганской областях и при отражении агрессии рф против Украины.
Единоразовое пособие назначается и выплачивается:
В настоящее время прожиточный минимум составляет 3028 гривен. То есть выплата составляет 2,27 млн. гривен.
Единоразовое пособие в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается и выплачивается лицам с инвалидностью вследствие войны, в зависимости от группы инвалидности в следующих размерах:
400 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц - в случае установления инвалидности I группы;
300 прожиточных минимумов - в случае установления инвалидности II группы;
250 прожиточных минимумов - в случае установления инвалидности III группы.
Чтобы получить единоразовое пособие заявитель подает в Минветеранов заявление. Заявление может подаваться: в бумажной форме; в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг при наличии технической возможности (Портал Дія) или средствами Единого государственного реестра ветеранов войны.