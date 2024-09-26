ВОЙНА В Украине Утвержден новый порядок назначения и выплаты пособия в случае гибели или инвалидности бойца

2024-09-26 09:31

Правительство утвердило новый Порядок назначения и выплаты единоразового пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Об этом говорится в постановленииКабмина.

Порядок определяет механизм назначения и выплаты помощи участникам в АТО в Донецкой и Луганской областях и при отражении агрессии рф против Украины.

Единоразовое пособие назначается и выплачивается:

в случае гибели (смерти) или признания безвестно отсутствующими лиц - с даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти, или с даты вступления в законную силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим;

в случае установления инвалидности - с даты, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии.

Денежная помощь в случае гибели (смерти) назначается и выплачивается членам семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли (умерли) лица.

В настоящее время прожиточный минимум составляет 3028 гривен. То есть выплата составляет 2,27 млн. гривен.

Единоразовое пособие в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается и выплачивается лицам с инвалидностью вследствие войны, в зависимости от группы инвалидности в следующих размерах:

400 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц - в случае установления инвалидности I группы;

300 прожиточных минимумов - в случае установления инвалидности II группы;

250 прожиточных минимумов - в случае установления инвалидности III группы.

Чтобы получить единоразовое пособие заявитель подает в Минветеранов заявление. Заявление может подаваться: в бумажной форме; в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг при наличии технической возможности (Портал Дія) или средствами Единого государственного реестра ветеранов войны.